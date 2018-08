Vi følger RaumaRock fredag: - Dere er sanne helter!

Nyheter

Det var omtrent 100 personer inne på området foran Tindesenteret da Nerli There var første band ut på RaumaRock kl. 18.30.

Men frontmann Nerli There lot seg ikke affisere at de fleste av dem satt i teltet, godt i ly av regnet. Neida, han sa at regn bare var kult, og jaggu fylte han ikke opp med folk foran scena.

Etter en halvtime med sin til tider folkaktige rock varmet bandet godt opp for Cazadores som akkurat nå står på scenen.

Cazadores klarte å samle enda flere folk foran storscenen, og bandets vokalist, Mats Devik, mente at publikum var helter som holdt koken i regnet.

Mottoet blant publikum på RaumaRock er tydeligvis at det finnes ikke dårlige vær, bare dårlige klær. Regnponchonene, sydvestene og regnjakkene florerer.

Vi kommer tilbake med mer!