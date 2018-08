Vi følger RaumaRock fredag: - Dere er mye bedre enn de i teltet til å juble, sa Janove

Nyheter

Det var omtrent 100 personer inne på området foran Tindesenteret da Nerli There var første band ut på RaumaRock kl. 18.30.

Men frontmann Nerli There lot seg ikke affisere at de fleste av dem satt i teltet, godt i ly av regnet. Neida, han sa at regn bare var kult, og jaggu fylte han ikke opp med folk foran scena.

Helter

Etter en halvtime med sin til tider folkaktige rock varmet bandet godt opp for Cazadores som akkurat nå står på scenen.

Cazadores klarte å samle enda flere folk foran storscenen, og bandets vokalist, Mats Devik, mente at publikum var helter som holdt koken i regnet.

Mottoet blant publikum på RaumaRock er tydeligvis at det finnes ikke dårlige vær, bare dårlige klær. Regnponchonene, sydvestene og regnjakkene florerer.

Bare Egil

Thulsa Doom skremte heller ikke vekk regnet, men mens regnet strømmer ned, strømmer folk på. Stemningen er upåklagelig fin, og Thulsa Dooms gode gammeldagse hardrock av ypperste merke går hjem hos publikum. Det er nå flere utenfor teltet enn inne i teltet, dette til tross for at teltet ikke er fullt.

Folk er sporty, og har vett til å kle seg.

Inviterte teltfolket

Janove Ottesen hadde lovet Åndalsnes Avis show da vi intervjuet ham fredag ettermiddag. Og det løfet holdt han.

Til tross for pøsende regnvær hadde han de foran scenen med fra første note. Og han bukket dypt i takknemlighet.

Dessverre satt det fortsatt mange i teltet, i ly for regnet, og Janove utfordret dem til å komme ut for å ha det gøy "med alle oss andre."

Deretter ba ham dem å lage liv, men responsen gjorde at han kåret de som stod i regnet og jublet til de beste til å skrike og hoie. Noe som selvsagt gjorde at de ute hoiet og skrek enda mer.

Ogras

Etter Janove ventet de fleste på Ogras. Og for en hjemkomst! Det var så bra at vi ga den en egen artikkel du kan lese her (krever abonnement)!

Nå er det bare Raga Rockers igjen i kveld.

Vi kommer tilbake med mer!