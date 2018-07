Kjempestart for Langfjorden

Nyheter

Først ble det 7-1-seier over Vestsiden som kommer fra Askøy rett utenfor Bergen.

I det kveldsmørket var i ferd med å senke seg over hovedstaden, kunne de samme jentene juble over nok en triumf.

Os/Nansen var heller ingen målestokk for samarbeidslaget som har omtrent like mange spillere fra Rauma og nabokommunene. Både Gossen og ikke minst Fræna er godt representert på de to damelagene som Langfjorden/Træff stiller i seriesammenheng.

- Vi har fått en god start uten å ha brukt alt for mye krefter. Selv om det kanskje ikke er optimalt å spille to innledende kamper på en og samme dag. Men det ble slik denne gangen ettersom vi hadde spillefri på søndag og to kamper mandag. Kampoppsettet kan vi ikke bruke energi på, sa trener Jan Egil Fornes til Åndalsnes Avis.

Alle har fått spilletid

Treneren rullerte mye på mannskapet både i åpningskampen og da det ble 9-1-seier over Os/Nansen. Han mener det er viktig i forhold til å få alle i gang.

Et annet aspekt er at han ønsker seg flest mulig friske og uthvilte bein til sluttspillet starter.

For Langfjorden/Træffs kommer sluttspillet til å starte på torsdag ettersom de allerede er klare for åttendelsfinale. Det er med 19 spillere til Oslo. Planen er at alle skal få mye spilletid.

- Hvor langt har dere ambisjoner om å komme i verdens største turnering?

- Vi har sagt at vi ønsker å ha med oss en pokal heim. For å få det er vi nødt til å komme til semifinalen. Det er ingen umulighet dersom jentene får tatt ut potensialet og ballen triller vår vei. Samtidig er vi klar over at det er mye som skal klaffe for at vi når så langt. Dersom vi får spille en av semifinalene, vil vi også være bare et hinder unna finalen, sa Fornes til lokalavisa.