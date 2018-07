Nyheter

– Jeg vil bare informere om at ÅIFs G 14 første kamp på Norway Cup søndag, vil bli streamet av VG TV+. De streamer to baner hele tiden og tilfeldigvis skal disse gutta spille der søndag ettermiddag 16.10. Det kan jo være moro for noen foreldre å følge med på, de som ikke er reist med til Oslo, sier Morten Husøy som selv er forelder til en av gutta i ÅIF.