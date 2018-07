Visste du dette om RaumaRock?

Nyheter

Historie

Første festival gikk av stabelen 24. august i 2002, med Kaizers Orchestra som trekkplaster. Festivalområdet var på Troa-området, men i 2004 ble den flyttet til Åndalsnes sentrum, hvor den har vært siden.

TV

Da deLillos 85 spilte på Litfjellet i 2007 ble konserten i sin helhet sendt på Lydverket i 2008.

Hemmeligheter

Festivalen har flere ganger vært hemmelighetsfulle. I 2012 forsøkte de å holde det hemmelig at Bryan Adams skulle komme, men da artisten sjøl postet på heimesida sin at han skulle spille var det heller vanskelig ... I 2009 var det hemmelig at Kaizers Orchestra skulle spille, helt til sceneteppet falt.

Telting

4 store og 10 små telt settes opp under festivalen.

Ølsalg

Festivalgjestene er tørste på Raumarock. Salget går sjølsagt opp og ned avhengig av været, men i 2017 ble det solgt 6 tonn (6000 liter) med øl.

Arbeidsgiver

Til sammen er 150 personer på jobb under selve festivalen, hver dag.

Frivillighet

Over 170 personer er frivillige under festivalen, og 95 % av dem kommer tilbake hvert år for å gjøre en innsats.

Folksomt på scena

I år vil det til sammen være 100 personer som står på scena.

Energi

Strømforbruket under Raumarock kan være på opptil 500 KW.

Billettsalg

Til sammen blir det solgt 6000 billetter til festivalen. 50 % er weekendpass og resten er dagspass.

Arbeidstid

De som jobber i festivalen har jobbet 150 timer med festivalen, og planleggingen begynner allerede 18 mnd før neste festival. Så de er allerede i gang med planleggingen av 2019!