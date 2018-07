Sjåfør pågrepet på Veblungsnes

Nyheter

Det var like etter klokka halv ett torsdag ettermiddag at politiets operasjonssentral fikk melding fra en patrjulebil om at de hadde pågrepet en bilfører på Veblungsnes i Rauma, mistenkt for kjøring i påvirket tilstand.

Det var under en tilfeldig kontroll at politiet fikk mistanke om at sjåføren kjørte i påvirket tilstand. Ved hjelp av en spyttprøve kom politiet fram til at bilføreren, som var i 30-årene, var påvirket av narkotika.

Pågripelsen skjedde uten dramatikk og sjåføren er nå tatt med til lege for utvidet sjekk for å finne ut konkret hva vedkommende har tatt.