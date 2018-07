Høyeste strømpris noensinne i juli

Nyheter

– Vi har en magasinbeholdning som er 10-12% lavere enn normalt for denne årstiden, sier Midtun.

– I uke 28 var det en prosentfylling på 60,6%. Det normale er 73,1.

Høye priser allerede

Når det kommer til Rauma Energis kraftproduksjon er det akkurat nå kun kraftstasjonen på Verma som har tilnærmet normalproduksjon.

– Berild går så vidt og på Herje har vi ingen produksjon, sier Midtun.

– Vil dette føre til en kraftig prisøkning for strømkundene i Rauma?

– Prisøkningen vi ser har allerede pågått over lengre tid. Prisen har økt spesielt mye i i juni og juli, og er nå 40% over det den var i fjor. Men det som er viktig å påpeke er at når Rauma Energi produserer kraft, så selges den på det nordiske kraftmarkedet. Dette gjør alle kraftprodusenter. Strømmen som går til kundene har vi så kjøpt fra dette markedet igjen. Dette betyr at situasjonen er lik for alle som selger kraft i Norge. Går prisen opp, så går den opp for alle, og det samme skjer når prisen går ned.

Han sammenligner dette med måten oljeproduksjonen foregår.

– Selv om Norge er en stor oljeprodusent, så selges oljen på markedet, og så kjøper vi olje fra dette markedet.

Tomme magasin

Konsekvensen er at Rauma kan selge strømmen på kraftbørsen til en svært gunstig pris, siden strømprisene er høye. Men siden de også kjøper strøm tilbake, for å sende ut til kundene, merker strømkundene situasjonen når strømregningen kommer.

– Selv om vi selger strøm til priser langt over det vi har budsjettert med, går det hele opp i opp når mengden er så lav som den er, forklarer Midtun.

– Det er det småkraftverk sliter med. Selv om prisen er høy er magasinene deres tomme. Og da hjelper det ikke uansett hvor høy strømprisen er.

Uvanlig situasjon

– Kort forklart: Hvem er dette mest gunstig for? Strømkundene eller Rauma Energi?

– I dette tilfellet er det ikke gunstig for noen av partene. Det er så lite nedbør nå at det er veldig liten vannføring. Og det gjenspeiles jo i at Norge, som nasjon, nå er nødt til å importere strøm fra de europeiske kraftmarkedet. Vi har dermed nettoimport av utenlandsk kraft i sommer. Så de som dette er gunstigst for er de europeiske kraftprodusentene.

– Er dette en ny situasjon for dere å være i?

– Det er helt unormalt at vi har så lav vannstand i magasinene våre på sommerstid. Vanligvis skal magasinene nå fylles opp av vann fra snøsmelting. Den har vi ikke nå, og i tillegg har vi ikke hatt nedbør. Dette er svært uvanlig, og selvsagt ikke en bra kombinasjon.

Høyeste pris noensinne

Strømprisen er pr i dag det høyeste den noensinne har vært i juli. Midtun mener likevel at prisen ikke vil stige noe veldig høyere enn slik den er i dag.

– Erfaringsmessig vil det bli mer nedbør utover høsten, så spottprisen vil kanskje gå litt høyere enn i dag, men ikke mye. Det er likevel ikke noe vi kan garantere, og blir det tørt utover høsten kan det bli en kraftig prisøkning. Men det er pr i dag ikke noe i markedet som tilsier det.