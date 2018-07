– I fjor var det for bløtt, i år for tørt, men slik er det bare

Nyheter

Andreslåtten er i full gang, etter en heller dårlig førsteslått. For mange bønder er det i år blitt en stor utfordring med lite nedbør. Nå knytter det seg stor spenning både til andreslåtten og tredjeslåtten som kan rette opp mye, men da må regnet komme.

– Tidligere vår og varmere høst har gitt lenger vekstsesong over store deler av landet. Tidlig vekststart om våren gir ofte tidligere førsteslått enn det som har vært vanlig. Derfor har det også blitt vanlig for mange å ta tre slåtter, forteller Gridset.

– I fjor var det for bløtt. I år har det blitt for tørt. Men slik er det bare. Været kan man lite gjøre noe med, sier bonden, som sjøl tror han skal ha nok mat til dyra sine i år også.

Bonden på Gridset har 28 melkekyr, og beskriver gårdsdriften som et middels jordbruk. Han leier jord hos flere i bygda, i tillegg til sin egen gård. Hadde ikke leie av jord vært en mulighet, så kunne han ikke hatt så mange melkekyr.

Magne André Gridset som er heltidsbonde, driv også med nydyrking av jord i Vikdalen. Med god hjelp av onkel Jarl Inge Vik og sin far Magnar, blir skog ryddet og stein fjernet.

Den positive heltidsbonden, som syns satsingen på nydyrking er viktig, tok over gården for fullt for snart 20 år siden. Der bor han sammen med kona Anja (35) og barna Marius (7), Andreas (5) og en nyfødt babygutt.

– Å være bonde er som mange andre yrker svært krevende i perioder. Men dette er sjølvalgt og et valg jeg fortsatt står for, sier Magne André Gridset, som understreker at han trives godt som heltidsbonde og familiemann på heimgården Gridset i Innfjorden.