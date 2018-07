Ikke så mange som stikker ut i Rauma

Nyheter

Ut fra årets statistikk på stikk.no kan man stille spørsmål om Rauma kommune består av så mange naturglade turmennesker som kommunen mener.

– Innfridde så til de grader! Lise Eskeland (31) og Catarina Sebjørnsen (32) fra Oslo slo seg ned i to dager på Åndalsnes Camping

Liten økning

Med 272 registrerte brukere og 2098 loggede besøk fordelt på 15 poster ligger Rauma lavt, uansett om man hvordan man sammenligner tallene med de andre kommunene i Nordmøre og Romsdal.

I 2017 var antallet registrerte brukere 215 og antallet registreringer var 2041. Siden vi foreløpig bare har kommet til juli betyr dette at Stikk Ut tross alt øker i popularitet i Rauma.

Mest populær

Det mest populære Stikk Ut-målet i Rauma er kanskje ikke overraskende Rampestreken i Åndalsnes. Den har 700 besøk, fordelt på 660 registrerte StikkUt-deltakere.

Dette kvalifiserer likevel ikke mer enn til en 64. plass på listen over turmål i Nordmøre og Romsdal.

Inger P. Fossland er den personen ligger på topp i Rauma. Hun har besøkt 18 ulike turmål 22 ganger. Hakk i hæl ligger Lena Gjendem, som har like mange besøk, fordelt på 21 turmål.

Lokal tilhørighet

Mellom 2008 og 2015 hadde Rauma sin egen registreringsordning kalt Turmålskonkurransen. Denne hadde også 20 ulike turmål og hadde hele 42 000 registreringer. Selv om man trekker fra alle dobbeltregistreringer er dette likevel et langt høyere tall enn StikkUt kan skilte med i Rauma.

Prosjektleder for Turmålskonkurransen sa i november i fjor til Åndalsnes Avis at hun trodde forskjellen i deltakelse hadde med lokal tilhørighet å gjøre.

– Jeg tror folk kanskje er like mye ute på tur, men kanskje ikke er så opptatt av å registrere seg som før. Det tror jeg har med identiteten rundt dette å gjøre, sa Siv Lisbeth Krogset og la til at nærheten som var til dette i Rauma ganske sikkert motiverte mange til å delta

Har slitt litt

Marte Melbø i Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal, som har ansvaret for StikkUt, sier at det stemmer at de har slitt litt i Rauma.

– Stikk Ut tar av i hele resten av fylket. Til sammen har vi allerede i år like mange brukere som vi hadde til sammen da sesongen var over i fjor. Det vokser hele tiden, og flere og flere engasjerer seg. Men Rauma har dette med å registrere seg ikke tatt helt av.

Samme turmål

Hun legger til at folk i Rauma nok går på tur, men at de ikke har hatt motivasjon for å registrere seg.

– Turmåls-turene og StikkUt-turene var de samme da begge eksisterte side om side. Men etter at premieringen av Turmål falt ut, så fikk vi ikke helt folk i Rauma med på overgangen til den ordningen som resten av fylket bruker.

Hun vil likevel sette fokus på at det tross alt er framgang i Rauma, og at det allerede er flere registreringer i år, enn det var i hele fjor.

– Kommunen har kommet litt mer på banen, og så håper vi at kommunen kan bli en StikkUt-bedrift, og at vi gjennom næringslaget kan få økt engasjementet både ute hos andre bedrifter og enkeltpersoner. Overgangen fra at Nordveggen hadde ansvaret og til at det ble overført til kommunen var kanskje litt brå, og dermed har man trengt litt mer tid på seg til å ta tak i dette.

Lokal turisme

Hun understreker at de nå har en god dialog med kommunen, og at det er personer i kommunen som har fått oppgaven med å jobbe med StikkUt.

– Og så har vi de fantastiske frivillige i idretts- og turlag og i bygdene som skilter og legger ut bøker og koder og tar vare på stiene.

Hun påpeker at en annen grunn til at Rauma ligger lavere enn andre kommuner er at det kanskje er lettere for kommunene i ytre Romsdal å reise til nabokommuner for å gå på StikkUt-poster.

– Rauma er litt lenger å reise til, men det burde jo være mulig å bruke Stikk Ut for å dra lokale turister til kommunen. Du har jo de som har som mål å få med seg alle StikkUt-postene. Kortreist turisme, rett og slett!