Inviterer til møte om den ekstreme tørken

Nyheter

Både bondelaget, kommunen, Tine, Felleskjøpet og rådgivningsorganisasjonen Landbruk Nordvest vil være til stedet på det åpne møtet, som blir i Rauma rådhus fredag.

Kan bli tvunget til å slakte halve buskapen Bonde Geir Hanekamhaug rigger seg for å redusere antall storfe med 40–50 prosent.

– Møtet er åpent for alle som har et behov for eller ønske om å være der, sier bondelagsleder Endre Stener.

– Målet med møtet er at bøndene skal få veiledning og råd om hva som finnes av muligheter for resten av sesongen, sier Stener.

Blant annet vil kommunen fortelle om hvilke muligheter det offentlige har til å hjelpe, og felleskjøpet vil snakke om muligheter for kraftforerstatning. Det er også viktig at alt av mark nå blir slått, også områder som ikke har vært i bruk de siste årene.

Stener forteller at det har vært den verste tørken siden 1947. Nå er mange av bøndene i gang med andreslåtten.

– Det ser ganske dårlig ut, men vi har håp for tredjeslåtten, sier Stener.

Manglende nedbør bekymrer jordbruksnæringen: Fare for alvorlig fôrmangel Mange bønder er svært bekymret for årets avling. Førsteslåtta ga en svikt på 40–50 prosent, og uten regn i sikte er det fare også for andreslåtta.

Da må det ei skikkelig rotbløyte til.

– Vi trenger 30–40 millimeter nå, som en start, sier Stener.

Nina Ugelvik, rådgiver i Landbruk Nordvest forteller at også de er opptatte av å finne løsninger.

- Vi skal ikke se for mørkt på det, men heller forsøke å finne løsninger. Halve sesongen har gått, men det nytter ikke å se bakover. Det er fortsatt en del av sesongen igjen, og vi håper at det skal bli bedre, sier hun.