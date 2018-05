Vassendgutane skal sette stemningen på årets bobiltreff

Nyheter

Det er 18.–20. mai fylkets største bobiltreff arrangeres – for 15. gang. Og for å sette folk i stemning spiller Vassendgutane opp til konsert og dans fredag kveld.

Bandet, som er kjent for sin festcountry-stil, regnes som et av Norges beste liveband.

Kroken Caravan Åndalsnes ved daglig leder, Svein Erik Gråberg, lover suveren stemning, festmiddag og fantastiske omgivelser.

Det første bobiltreffet på Åndalsnes så dagens lys i 2004 og i år ble treffet fullbooket etter kun tre uker.

– I år vil det bli rekordstor deltakelse med hele 260 bobiler og 550 personer, opplyser Gråberg.

Kroken Caravan Åndalsnes arrangerer det årlige bobiltreff i samarbeid med Norsk Bobilforening Region Midt.

– Vi er opptatt av at dette skal bli et treff der deltakerne skaper gode minner, opplever de fantastiske omgivelsene i Åndalsnes, samt treffer nye og gamle venner. Under bobiltreffet arrangeres det også en rekke spennende og sosiale aktiviteter, sier Gråberg.

At et så stort inntog med bobilentusiaster ankommer Åndalsnes, betyr mye for det lokale næringsliv.

– Vi har et tett samarbeid med andre handelsbedrifter på Åndalsnes. Både kjøpesenteret på Øran og butikkene i sentrum opplever at det er en sterk kjøpegruppe som nå besøker Åndalsnes. Et rebusløp arrangeres av Rauma Reiseliv og Handel, og det har alltid vært et populært arrangement, hvor butikkene får godt med besøk. Ifølge tall fra Norsk Caravanbransjeforbund, legges det igjen bortimot 1 million kroner i lokal handel ved besøk av så mange bobiler. Da er ikke salg fra i vår butikk tatt med, forteller Gråberg.