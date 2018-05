Hallo, hvem er dere?

Nyheter

Over talerstolen i kommunestyresalen i rådhuset på Åndalsnes henger et stort bilde. Et bilde tatt på Litlefjellet i forbindelse med åpningen av Norsk fjellfestival for noe år siden. I vakre farger ser vi en gjeng med unge dansere som er med på forestillingen i regi av dansepedagog Gro Malones.

Bildet er tatt av fotograf Stein Lindseth og har blitt selveste varemerket på kommunens naturgledevisjon. Det har blitt et ikon for etableringen og forankringen av «Verdens beste kommune for naturglade mennesker».

I år skal Norsk Fjellfestival markere at festivalen blir arrangert for 20. gang. I den anledning skal Åndalsnes Avis lage en «historiebok» over festivalen og vi ønsker i den anledning å komme i kontakt med dere som er dansere på dette bildet.

Ta gjerne kontakt med oss og rett gjerne den kontakten direkte til redaksjonssjef Stein Siem, tlf. 915 10 585 eller stein@andalsnes-avis.no