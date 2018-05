Arne Hoem vara i hovedstyret

Nyheter

Arne Hoem fra Isfjorden er valgt inn som 3. varamedlem til hovedstyret i Pensjonistpartiet.

Pensjonistpartiet hadde landsmøte på Gardermoen 12. og 13. mai.

For første gang er det et flertall av kvinner i styret. Som ny leder ble valgt Tone Coucheron, (45). Tone som har vært politisk nestleder 1 år, hun har levert og rykker nå opp til leder. Pensjonistpartiet gleder seg over og ha fått en ung kvinne som leder, og hovedstyret ser frem til et godt samarbeid, skriver Pensjonistpartiet i en pressemelding.

Styret er som følger: