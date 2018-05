Fikk sponset to elektriske sykler - nå vil de vise dem fram

Nyheter

Helsehuset og enhet for institusjonsbasert omsorg har fått sponset to elektriske Rickshaw-sykler, og nå er sykkelsesongen i gang. Dette ønsker de å feire:

- Vi ønsker at syklene skal bli mest mulig brukt for å øke livskvaliteten for beboerne på helsehuset. Derfor ønsker vi beboere, pårørende, ansatte, frivillige og sponsorer velkommen til Helsehuset tirsdag 15. mai. Da blir det informasjon og demonstrasjon av syklene, samt servering av kake og kaffe, sier fysioterapaut Margrethe Ringdal i en pressemelding.

En Rickshaw-sykkel er en elektrisk sykkel der man kan ha med passasjerer. Målet er at syklene ikke skal bare brukes av de ansatte, men at også pårørende eller frivillige kan ta med beboerne på tur.

– Dette øker livskvaliteten til de eldre. Vi er et helt menneske som trenger impulser og sanseinntrykk. Vi er veldig opptatte av hva som er viktige for hver beboer. Veldig ofte sier de at de vil ut. Det å skulle få oppfylle et slikt ønske, gir mye for meg som ansatt og for beboerne, sa hun til Åndalsnes Avis i august i fjor, etter at kommunen hadde fått låne en slik sykkel av fylkeskommunen.