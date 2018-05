To vil bygge sjukehus på Hjelset

Nyheter

Fredag gjekk fristen for å levere tilbod om å bygge det nye sjukehuset på Hjelset som skal stå klart i 2020.

Dei to er Betonmasthæhre AS og Skanska AS.

– Vi er særs glad for å ha motteke tilbod frå to solide nasjonale entreprenørar som er innstilt på å vinne kontrakten. Utviklinga og bygginga av akuttsjukehuset har stor betyding for innbyggarane i Nordmøre og Romsdal og vi ønskjer å få med oss den beste entreprenøren på oppdraget, seier prosjektdirektør Helle Jensen.

Går alt etter planen så vil dei innstille ein vinnar 29.juni.

- Vi vil deretter inngå kontrakt og starte samhandlingsfasen og planlegginga fram mot byggestart i november 2018, seier Jensen.