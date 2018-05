Nyheter

Lokalt politi var tidlig ute fredag morgen i sentrum av Åndalsnes.

Allerede før sju var to patruljer på plass for å utføre trafikkontroll en tidlig morgentime. Førstebetjent Sindre Mittet kan fortelle at 35 biler ble kontrollert.

Telefonbruk, beltebruk, førerkortkontroll og ikke minst rus var det viktigste politiet var ute etter i morgentimene. Det ble ikke gitt noen form for reaksjoner i forhold til de 35 kontrollerte bilene. Kontrollen pågikk i en time og et kvarter.