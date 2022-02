Er Stortinget og rettsapparatet offer i rekken av et narsissistisk grep?

Leserbrev

Norsk Lotteri`s sak mot Staten om å drive pengespill til inntekt for frivillige organisasjoner fikk verst tenkelig utfall, vi tapte. Det rettslige utfallet kom overraskende, og vi tør spørre: Kan det være påvirket av myndighetenes narsissistiske fremstilling av et dysfunksjonelt monopol beskyttet av et ineffektivt Lotteritilsyn? Spørsmålet går direkte inn i kjernen på Norsk spillpolitikk og forvaltningen.

15 år er gått siden Norge fikk stadfestet sin rett til et utvidet monopolet for å bekjempe spilleproblem. Garantien EFTA domstolen fikk fra Staten om en streng oppfølging av pengespillpolitikken som ga de denne retten ble fort glemt, dommen likeså! Siden 2007 har pengespill eksplodert, i hovedsak forårsaket av en forherliget reklame for spill fra Norsk Tipping. Reklamen har gitt pengespill en almen aksept i samfunnet vårt. Spill på uregulerte spill har i samme periode eksplodert, og utgjør i dag over 50 % av nettspill, tilsvarende ca kr 3,5 mrd nto. (Menon-publikasjon nr. 68/2018: Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill) Her bekreftes at penger til frivilligheten forsvinner uten nødvendig kontroll. Glemt er Stortingets lovnader om penger til frivillige organisasjoner fra nye ordninger. https://www.bt.no/kultur/i/qOOqL/1-milliard-til-frivillighets-norge

Pengene skulle komme til organisasjonene automatisk, men er uteblitt! Hvor er pengene?

Med spillerflukten som bakteppe har Norsk Tipping i høyt tempo fått lov til å utvikle og gi spillerne lettere tilgang til flere aggressive spill med «motbrann» som brannslokking. På 10 år økte de omsetningen med over 300%, fra kr 12,6 til kr 38,1 mrd. Formålsandelen sank samme periode fra ca 30% til under 15%! Dette illustrerer at Norsk Tipping er svært lik de uregulerte selskap de fordømmer. Mer spilling og mangedobling av spilleavhengige med større sosiale utfordringer er resultatet. Playscanineksen går i negativ retning for Norsk Tipping. Det underbygger ikke budskapet fra Norsk Tipping som tilbyder av ansvarlige spill. Norge har misbrukt handlingsrommet de fikk i EFTA i 2007. Kommunikasjonen fra Norsk Tipping om ansvarlighet fremstår som narsissistisk og villedende.

Etter to år med pandemi, hjemme sitting foran lett tilgjengelige spilltilbud på PC ville Spillforsk i Bergen undersøke hvor mye norske spillere spilte under pandemien. Norsk Tipping ble bedt om å bidra med data for å sikre fakta i forskningsprosjektet. De avslo å bidra, angivelig fordi spillselskap med lisens i Sverige og Danmark også deltok. Ved å avstå fra å delta, mener vi Norsk Tipping kaster et mistenkelig lys over sin virksomhet. Hva skjuler de? Norsk Tipping skal visstnok lage en egen rapport! Kan vi forvente en faktabasert rapport fra monopolisten uten narsissistisk selvforherligelse?

Stortinget med Statsråden i spissen og Lotteritilsynet som kontrollør er spillmonopolets sterke støttespillere. Sammen med Norsk Tipping soler de seg i glansen av et speilbilde som fremstiller monopolet som en «opphøyd sakral enhet». De forøker å forsterke bildet med å formidle et budskap om uregulerte spillselskap som «terrorister», som notoriske lovbrytere kun ute etter profitt.

Hovedprinsippet er at monopol skal gjøre mindre skade enn et åpent marked.

Monopolet og et uregulert marked har i 15 år fått operere side om side, uten effektive mottiltak.

Ingen fornuftige mennesker kan si at Norsk Tipping spill skaper minst problem, kanskje tvert imot. Det er ingenting Norsk Tipping gjør som Norsk Lotteri ikke kunne gjort, minst like godt!

Vi vil, vi kan, og vi har verktøyet, men tapte kampen om konsesjon.

Lotteritilsynet er myndighetenes fagorgan, og skal være suveren, uavhengig og gi myndighetene veiledning for riktige beslutninger basert på faglig forskning og erfaring i tråd med uttalte mål. Her mener vi Lotteritilsynet gjør mer skade enn nytte. De søker ikke kjernen av problemet, og bør foreslå regler som vi vet virker, som oppnår politiske mål. 15 år med prøving og feiling av udokumenterte og nytteløse tiltak til forsvar for monopol uten effekt bør være over, om det koster noen arbeidsplasser. Lotteritilsynet bør ikke være en sysselsetting for godt betalte statsansatte med for lite fornuftig å gjøre

Stortingets viktigste rolle er å utvise ansvarlighet med å følge opp vedtak i tråd med intensjoner og lovnader. Her har Stortinget sviktet! Lovnadene til frivilligheten fra 2007 er glemt, og pengene fosser ut av landet, rett i lommene til superprofitable selskap og dets investorer. En ting er at en monopolist kan gi folket narsissistiske villedende informasjon. Det verste er at frivilligheten, en uvurderlig ressurs rammes, og bredden i engasjement blir tatt nuven av med et utilsiktet «nakkeskudd».

Husk at frivilligheten omfatter all frivillighet, ikke bare de store landsdekkende organisasjonene med eget talerør til offentligheten! Hele «spillet» om monopolet kan minne om myten om den Greske ynglingen Narkissos. Han gikk til grunne fordi han ble forelsket av sitt eget speilbilde. Har systemet falt for narsissismens grep?

Vi mener dommerne feilaktig tok mer hensyn til, og trodde mer på Norsk Tipping og Lotteritilsynet enn på våre sterke EØS rettslige fakta bevis i rettsakene. Når domstolene en etter en ikke vister vilje til å ta en aktiv tilnærming til EØS avtalen og premissene i EFTAs domstolens dom fra 2007 skaper det mistro til systemet. Vi mener feil bruk av fakta og jus forplanter seg til et feil rettslig utfall, og ender opp i en systemfeil, ikke ulik den vi så i NAV.

Aristoteles, regnet som den moderne jussens far formidlet sine elever budskapet: "Den dagen retten følger jusens bokstav, uten hensyn til sakens praktiske kjerne, den dagen har jusen tapt."

Vi som har organisert Norsk Lotteri har på veien forsøkt å etterleve noe for oss svært viktig:

Å stå opp for det man mener er rett, og ikke å være redd for å utfordre autoriteter.

Har man en gang rett, så skal man og en gang få rett!