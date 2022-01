Grønt hydrogenprosjekt: Badeland på Romsdalshorn?

Leserbrev

Jeg leser i Åndalsnes Avis om store og spennende planer for produksjon av grønt hydrogen. Ingen blir vel overrasket om det skal vise seg at plasseringen er i nærheten av Romsdalshorn, med tilgang til mye strøm.

Prosjektet blir beskrevet som et ledd i det det grønne skiftet, og hvor spillvarmen kan utnyttes i form av fjernvarme til boliger, industribygg og gardsdrift. Med den planlagte plasseringen av anlegget er jeg spent på å høre de konkrete planene for hvordan de enorme mengdene med spillvarme skal komme til nytte. Bør ikke slike anlegg plasseres der hvor vi lettere kan få til en fornuftig utnytting av spillvarmen? Selv om det er snakk om grønt hydrogen, så blir ikke dette for meg et grønt prosjekt før vi klarer å hindre unødvendig sløsing av energi. Jeg forstår jo at bakgrunnen for plasseringen er nærhet til mye strøm, men vil det ikke være billigere å flytte på strømmen enn å flytte spillvarmen til et sted den kan utnyttes?

For alt jeg vet kan det jo allerede være mange gode planer på gang for utnytte varmeenergien. Kanskje blir det helårs utendørs badeland på Romsdalshorn, storstilt produksjon av tomater og agurker i drivhus og hurtigtørking av ved. Med de tallene som det er referert så snakker vi om mange titalls millioner kilowattimer med varme, noe som vil f.eks.vil dekke oppvarmingsbehovet til langt over tusen bolighus.

La oss prøve å få brukt denne varmen til noe fornuftig slik at det blir et prosjekt å være stolt av.