E136 Romsdalen – der  «virkeligheten ser verre ut enn konspirasjonsteorier»

Leserbrev

Sitat fra leder Marcus Brevik i Rauma Næringslag.

Grunnen til at næringslivet og transportbransjen er i opprør er at E-136 Romsdalen ikke er kommet med på prioriteringer og oppstart som er gjort av det statlige selskaper Nye Veier AS

Ingen gravmaskin kommer i gang i år for utbedring av E136 gjennom Romsdalen , bekrefter direktør Finn Asmund Hobbesland i Nye Veier AS. En viktig årsak: Nye veier har ennå ikke fått sendt over planarbeidet fra Statenes Vegvesen.

E136 Romsdalen har stått på sikker plass i NTP i mere enn 15 år, dette til tross, har flere andre veiprosjekt tatt «snarveien» foran Romsdalen.

Næringslivet og transportbransjen i fylket krever at oppstart og utbedringer at E136 Romsdalen må starte i år.

Sist høst vedtok den avgående regjeringen og stortinget at det statlige selskapet Nye Veier AS får ansvaret for utbedringen av E136, en strekning Statenes Vegvesen har brukt betydelig ressurser på å planlegg.

Til manges overraskelse er ikke planene og tilhørende dokumenter sendt over fra det ene statlige selskapet til det andre.

Fra utsiden kan det se ut som Statenes Vegvesen og Nye Veier AS har dårlig kommunikasjon.

Helge Oren som var leder i samferdselskomiteen på stortinget de siste 4 årene, spør samferdselsministeren hvem som ga stoppordre, Samferdselsministeren svarer at han vet like lite som Orten.

Hva er grunnlaget for stoppordren?

Det kan virke som det foregår et spill, kan det være et spill om trase? – spill om bevillinger? der bare utvalgte spillere får være med?

En av konspirasjonsteoriene som florerer er at det er krefter på søre Sunnmøre som jobber sterkt for traseen over Otta/Stryn- videre til Volda og senere til Ålesund.

Til Romsdal Budstikke uttaler Rolf Arne Hamre at planleggerne i Statens Vegvesen har skiftet beite og fått ansvaret for å lage planer for ny tunnel på Strynefjellsvegen, Voldatunnelen og ny vei mellom Lerstad og Breivika.

Er det noen som ønsker å utsette, eller parkere utbedringen av E136 Romsdalen?

Nå har Nye Veiers mangel på plandokumenter og prioriteringer av E136 Romsdalen utløst et ragnarokk av engasjement for E136 gjennom Romsdalen som vi aldri tidligere har opplevd.

Norges lastebil eierforbund har i alle år støttet en utbygging og forbedring av E 136 Romsdalen. Regionssjef Jan Ove Halsøy uttaler:» Det vi advarte mot, ser ut til å skje, at brukerne av E136 skubbes ut i tid. Skjer det, holdes brukerne av vegen for narr. E-136 oppleves som næringsfiendlig.»

Nå har E136 Romsdalen fått mange og kraftige medspillere som «skriker» ut at nok er nok, nå er det E136 Romsdalen sin tur.





Følgende har skrevet brev med krav om oppstart i 2022.:

Møre og Romsdal Fylkeskommune med fylkesordfører Tove-Lise Torve, NHO Møre og Romsdal med regionsdirektør Espen Espen Remme, LO Møre og Romsdal med regionsleder Kari Hoset Ansnes,

Nordmøre IPR med styreleder/ ordfører Kjell Neergaard, Kristiansund, Romsdal IPR med styreleder ordfører Torgeir Dahl, Molde, Sunnmøre regionråd med Vedbjørn Krogsæther.





Det vil være oppsiktsvekene dersom Nye Veier AS velger å overse det kraftige signalet som alle ovennevnte organisasjoner og tillitspersoner sender i sitt brev til Nye Veier AS.

Vi andre kan bare ønske lykke til i møtet.

Åndalsnes 24. januar.

Svein Kroken