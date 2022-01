Når er det slutt på jula?

Leserbrev

Men i følge tradisjonen varer jula til 6. januar, eller til «trettandagen»som dagen kalles, dvs 12 dager etter julenatt. Denne dagen var en festdag med høy feiringsgrad til langt inn i nyere tid, og feires fortsatt over store deler av kristenheten.

Eldre folk vil kunne huske at dagen ble feira som på juledag med julemat, fin duk på bordet og fridag for tjenestefolk. Ja, det var jo «den gamle juledagen», dagen for Jesu fødsel som fremdeles feires 6. januar hos våre naboer i øst!!

Her i vestkirka har vi gitt dagen flere navn. Hellig tre kongers dag markeres gjerne 6. januar. De tre vise menn skal ha kommet fram til Jesubarnet med gull, røkelse og myrra på denne tida. (Matt. 2. 1-12.)

Det finnes utallige bilder av disse tre som i følge legenden fikk navn som Kaspar, Melkior og Baltasar. De ble snart knyttet til hver sin verdensdel: Asia, Europa og Afrika. Det fortelles om dem at de var stjernetydere fra fjerne land som så Betlehemstjerna, og tolka den i følge en gammel spådom, som tegn på at en ny konge var født! De dro av sted og stjerna førte dem virkelig til stallen i Betlehem! Riktignok oppsøkte de først kong Herodes som hadde onde hensikter, men heldigvis ble de varslet av en engel i en drøm, og de tok en omvei tilbake. Ja, hvert skolebarn må ha hørt fortellingene om de vise menn! Uendelig mange framstillinger i kunsten finnes av De hellige tre konger! Det synges om dem i mange julesanger: «Av Saba kom de konger tre», «Østerlands de vise menn» osv.. Noen gjorde dem til tegn på den verdensvide kirke, for som det står skrevet: Juleevangeliet er for «alt folket.»

Misjonsforeninger feirer derfor 6. januar på sin måte med en stor juletrefest. Her i Rauma har det vært fast tradisjon, kanskje i nærmere hundre år, med samling av misjonsforeninger på Åndalsnes bedehus som da innbyr til gang rundt juletreet, bespisning, taler mm (og kanskje utkledning av «vise menn» ved Frelsesarmeen!) Dessverre må årets siste og største juletrefest avlyses også i år pga pandemien! Men vi kommer tilbake neste år om verden består!

Så når er jula slutt? Trettandagen eller «tjuendedagen»? I fjor gikk debatten livlig i Romsdal Budstikke om disse datoene. Mange sverger nemlig til at «20.-dags Knut ringer jula ut». Begge datoer er riktige, uttalte «ekspertene». I følge tradisjonen er de viktige markeringsdager. Noen av oss holder fast på trettandagen, men fordi mange starter så tidlig på jula, har jula mista mye av sin glans i begynnelsen av januar. Men i de fleste kristne land i vest ansees denne dagen som avslutningen på jula. Hold på jula! På primstaven har dagen som tegn 3 kors, 3 kroner eller 3 menn.

Til slutt må vi ta med et værvarsel:

Dersom det er fint og klart vintervær 6. januar, gir det et godt og grøderikt år. Været den dagen vil vare i 13 dager, og nå begynner den kaldeste delen av vinteren!

GODT NYTT ÅR!