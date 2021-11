En tilflytters vurdering

Leserbrev

I april 2021 bestemte jeg og min samboer oss for å flytte fra Oslo, fra storbylivet. Vi ønsker å kunne ta på oss sko å gå rett ut i skogen, ønsker å se en klarere stjernehimmel, vil puste inn friskere luft, være tettere koblet på noe som er større enn oss selv.

På dette tidspunktet hadde jeg vært i Rauma en gang, min samboer to. I mai, juni og juli var vi på visninger, kjørte rundt, pratet med folk. Det manglet ikke på steder der vi kunne forestille oss rike liv. Vi endte til slutt opp med to alternativ som vi ubevisst omtalte som «huset rett ved barnehagen» og huset «lengre unna barnehagen».

For oss er hverdagslogistikken viktig. Men «huset rett ved barnehagen» er mer enn hverdagslogistikk. Uten noen tilknytning til kommunen er barnehagen en møteplass for oss, en inngangsport, et sted der vi vil treffe barn og voksne i nærmiljøet. Et nærmiljø som er mye mindre enn nåværende nærmiljø, og som blir desto viktigere. «Huset rett ved barnehagen» er også en trygghet for oss. Det er en slags garanti for at området forblir levende.

Huskjøp ble en realitet, og venner og familie stilte velmenende spørsmål. Har barnehagen vært vurdert nedlagt tidligere, vil det bli en vurdering knyttet til nedleggelse? På disse spørsmålene vil jeg svare et klart og tydelig «nei». Jeg ville ikke våget å flytte til en bygd der barnehagen til stadighet hadde vært oppe til diskusjon. En barnehage som ikke stadig vurderes nedlagt var avgjørende for oss i valget om å forlate Oslo.

To unge voksne og en ettåring vil i mars flytte inn i «huset nær barnehagen», barnehagen som ikke er i fare for nedleggelse. Hverdagslogistikk, møteplass og levende nærområde ble det vi vurderte som viktig da vi tok valget om å flytte på bygda.

Kanskje er opprettholdelse av barnehager et fremtidsrettet valg i et Norge der de siste to årene har åpnet opp nye muligheter for utflytting av storbyene.