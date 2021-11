Vedrørende navnekonkurranse fotballhall Øran

Leserbrev

Ønsker å gi noen betraktninger rundt valg av navn på den etterlengtede fotballhallen på Øran. Det som ligger lettest opp i dagen er å kalle den Øranhallen for å forsterke område rundt Øran Stadion. Den lettelse tilnærmingen er å kalle den Raumahallen.

Jeg mener at Åndalsnes og indre romsdalen må ta hegemoniet rundt romsdalsbegrepet. Vi har i forveien Romsdalseggen, Romsdalsmartnan, Romsdalshorn etc. Vi må identifisere romsdalen til vårt distrikt i konkurranse med Molde.

Jeg mente i sin tid at også kulturhusen burde hete Romsdal Kulturhus, men kommunen landet på Rauma Kulturhus. Mitt forslag til navn på fotballhallen er Romsdal Arena eller Romsdalshallen. Dette for å bygge videre på beliggenheten og tørre å tenke noe større. Regner med at flere fotballag fra hele fylket vil bruke hallen. Utleieinntekter er vel en del av finansieringen. Jeg tilbrakte store deler av min ungdomstid på Øran og spilte på det berømte juniorlaget i 1969 som gikk til semifinalen og tapte 1-2 mot Viking.

Publikumsrekorden på over 2000 står fortsatt. Lykke til med navnevalget. Regner med at det er flere som engasjerer seg i saken.