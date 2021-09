Den største forskjellen mellom folk i Norge er mellom de som har en jobb, - og de som ikke har

Leserbrev

Derfor er en av våre viktigste saker fremover å skape mer og inkludere flere.

Vi må ha et samfunn hvor det er lukrativt å starte bedrift og skaffe jobber. Vi er helt avhengige av gründerne, av både små og mellomstore bedrifter. For jobbene vi har mistet er i privat sektor. Dette er jobber som betaler for sykehus, skole, barnehage, ja hele velferden vår. Og de må vi heie på, gi best mulig vilkår. Vi får fart på Norge ved å få fart på bedriftene.

Valget står mellom økte skatter eller flere jobber.

Og hver gang velger jeg flere jobber.

Som gründer selv så vet jeg hvor skoen trykker og hva jeg prater om. Og får vondt i magen hver gang Venstresiden sier de skal ta rikingene og jobbskaperne, i stedet for å backe de opp. For alle kan faktisk ikke jobbe i offentlig sektor.

Så til alle små og mellomstore bedrifter der ute, til alle gründere, til alle dere som skaffer arbeidsplasser: Dere skal vite at jeg ser dere og heier på dere.

Og Norge trenger dere!

Nå står vi foran et viktig valg. Vi har muligheten til å ha en trygg og stødig statsminister som har styrt Norge i tre kriser. Tiden er ikke inne for eksperimenter.

Godt valg.