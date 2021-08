Kontantstøtteordninga

Leserbrev

Vi veit at barnehage og skule er den viktigaste arenaen for alle barn og unge nest etter heimen, familie og foresatte. Tid og overskudd er to av dei viktigaste elementa for å få til gode dagar. Tid og overskudd gir god kvalitet og gode dagar på lik linje med høge kvalifikasjonar gjennom utdanning.

Trygge, varme, rolege omgivelsar og eit normkrav til antall voksne pr barn som ikkje blir «spist opp» av pauseavvikling, fråvær, møter og kurs er det vi ønsker for barna våre.

For at velferdsordningar skal bidra til ein betre kvardag må foresatte vite at barna blir ivaretatt på den beste måten.

Kontanstøtten (som utbetales i maks 11 mnd) kan i utgangspunktet verke som ei god løsning og treffer nok i enkelte tilfeller, men ser du på statistikken er det ikkje mange som kan nytte seg av denne ordninga i dag.

Pr mars 2021 var det 28,3 prosent av barna i kontantstøttealder som mottok kontantstøtte. For Møre og Romsdal utgjorde dette 651 mottakarar i 2021, medan Viken fylke med høg innvandring har ein høgare prosentandel mottakarar. Kontanstøtta kostar omlag 1,9 milliardar pr år.

Med kontantstøtteordning slik den er i dag kan du få inntil 7500.- pr mnd (om barnet har deltidsplass, kan du ha rett til gradert kontantstøtte). Du kan og få kontantstøtte om du har dagmamma på heiltid til barnet ditt. Du kan og ha full stilling feks i turnusarbeid og likevel få full utbetaling av kontantstøtte om du overlater omsorgen for barnet til andre enn barnehagen. Vi ser slik at intensjonen med kontanstøtta fell i mange tilfeller vekk.

Som enslig forsørgar eller familie med lav inntekt er det knapt muleg å benytte seg av denne ordninga. Har derimot den eine parten i familien høg inntekt kan kontantstøtte være ei betre ordning.

Arbeiderpartiet ønsker likevel ikkje velferdsordningar som slår feil ut både i forhold til integrering, arbeidslinja og likestilling, men ønsker heller velferdsordningar som betre og rimeligar barnhagar, gratis SFO, samt ventestøtte når ein ikkje får barnehageplass for barnet sitt.