Trygg i eget hjem

Leserbrev

Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet med store konsekvenser for den som må leve med det. Jeg er stolt og glad over at regjeringen nå legger frem en handlingsplan for å styrke innsatsen ytterligere på dette området.

Ingen etat eller sektor sitter på alle virkemidlene alene – bare sammen kan vi skape en bedre fremtid og bedre liv for alle som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Barn og voksne skal ikke leve i utrygghet i egne hjem. Vi kan ikke godta at for noen er hjemmet et farlig sted. Alle skal ha friheten og muligheten til å leve trygge liv. Regjeringen vil styrke hjelpen til barn som opplever vold i familien.

Dette stiller politi og hjelpeapparat overfor noen særlige utfordringer – og vi må legge til rette for at den utsatte opplever tillit og trygghet for at et varsel om vold følges opp på en god måte. Det legger vi til rette for i denne handlingsplanen.

Handlingsplanen understreker og tydeliggjør at voldsutøver skal bære byrden av sine handlinger. Ofrene skal ikkje drives på flukt og selv måtte sørge for egen trygghet.

Omvendt voldsalarm er et viktig verktøy for å snu «byrden» og som et tiltak i handlingsplanen skal vi utrede bruken til også å omfatte et besøksforbud etter straffeprosessloven.

Vold i nære relasjoner tar i ytterste konsekvens liv og vi trenger kontinuerlig kunnskap om hvordan vi kan forebygge bedre. Som et tiltak i handlingsplanen vil vi derfor vurdere opprettelsen av en permanent partnerdrapskommisjon.

Tiltakene i planen skal bidra til å styrke forebygging, beskyttelse og hjelp, rettsforfølgelse og behandling av voldsutøvere. Bare gjennom en helhetlig og samordnet politikk vil vi nå målsettingen om et samfunn uten vold i nære relasjoner.

For ingen skal være utrygge i sitt eget hjem.