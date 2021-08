Vanlige familier

Leserbrev

Ordet “vanlig” har nærmest blitt et paroleord. De fleste av oss kjenner seg komfortabel med merkelappen “vanlige folk” og “vanlige arbeidsfolk”.

Familier har ulike utgangspunkt, men de “vanlige” utfordringene er likevel gjenkjennelig for de fleste; tidsklemma og den krevende prioriteringen i forhold til jobb, familie/barn og økonomi.

I en eventuell regjeringsposisjon, garanterer Ap at å fjerne kontantstøtten blir en viktig sak. Et argument som har gått igjen i debatten om kontantstøtte, er at den kan være til hinder for integrering. Andre mener at integreringsargumentet er sterkt svekket i dag sammenlignet med tidligere, da kontantstøtten gjaldt barn opp til tre år.

Kontantstøtten kan i dag utbetales inntil 2 år. I de to første leveåra for et barn er nærhet, kjærlighet, omsorg, ro, udefinert tid og stabilitet viktige faktorer som grunnlag for en trygg personlighet. Læring av ferdigheter skjer fra barnets første dag, også sosiale ferdigheter. De fleste foreldre har gode intensjoner og ferdigheter til dette. Barn som venter med barnehage til de er to år, blir ikke nødvendigvis tilbakesatt. I et samfunn med flere kulturer og språk, samt foreldre med ulike forutsetninger, vil barneomsorg foregå på ulike måter. Barnehage på full tid fra fylte ett år må ikke være den eneste løsningen for å sikre god oppfølging. Ved å ta bort kontantstøtten, fratar vi ALLE foreldre muligheten til å leve med det lille barnet slik mange ønsker, med noe større mulighet til å gi trygg og mindre stressprega omsorg den korte tiden fram til to år. Ikke minst når familier får andre eller tredje barn, er dette et behov som melder seg. At en av foreldrene er mer til stede og kan konsentrere seg om barn og hjem en periode, er også et gode for de barna som er blitt større i familien.

Samtidig må det fokuseres på foreldrestøttende tiltak til de som trenger det, slik at barn i risiko fanges opp gjennom allerede eksisterende arenaer som helsestasjon, lege og NAV.

Nå står kontantstøtten, en av velferdsgodene for familier virkelig i fare i det norske systemet. Dette er et tilbakeskritt for små barn og for velferdssamfunnet. KrF har i sin regjeringsperiode blant annet bidratt til økning av engangsstønaden, historisk økning av barnetrygda for barn 0-6 år, utprøving av ordningen med fritidskortet, økt satsing i forhold til barn i familier med lav inntekt og i kampen mot vold og overgrep mot barn som et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem.

KrF vil fortsette kampen for å sikre alle barn en god oppvekst og utjevne forskjeller, samt arbeide for å bevare kon- tantstøtten som et ledd i å gi familier noe større valgfrihet. KrF har best mulighet til å påvirke gjennom fortsatt å være et regjeringsparti.