Romsdalseggen som Nasjonal turiststi ?

Leserbrev

Krefter har satt seg fore at Romsdalseggen ikke skal få status som nasjonal turiststi, og det grunngis med at det er etablert Gondol til Nesaksla, og at det er oppført installasjoner der oppe.

Eventyrere, fjellfolk, klatrere og forfattere er i harnisk over at fjellet blir tilgjengelig for andre enn dem selv, og resten av landets «vellykkede» befolkning.

Googler man «Nasjonal» finner man at det betyr «alle» «hele folket». Med andre ord, - du og jeg.

«Nasjonal» er et godt og dekkende begrep når det gjelder Nasjonale turistveier. Eksempelvis Trollstigen. Disse veiene kan - alle, - hele folket, få oppleve og ferdes på, eller bli frakta på, uansett helsemessig tilstand og kondisjon, helt fra fødselen til livets slutt.

«Nasjonal» er ikke dekkende når det gjelder Nasjonale turiststier. Disse stiene er tydeligvis tiltenkt bare de sprekeste, de fysisk sterke, - de vellykkede, og er ekskluderende for de svakere gruppene, de bevegelseshemmede, de med handicap, og alle som har slitt seg ut i et langt arbeidsliv.

De Nasjonale turiststiene er derfor ikke for, - alle, - ikke for hele folket.

Etter at Romsdalsgondolen er kommet, fremstår Romsdalseggen virkelig som et eksempel på en Nasjonal turiststi. En sti som oppfyller ønskene til alle om å få oppleve fjellet, utsikten, og å få lov til å være likeverdig med alle som søker til opplevelsene i høyden. Her kan» hele folket» finne sin variant på opplevelsen. De som tar hele, halve eller deler av turen, med eller uten gondol, og de som aldri tidligere ville kunne drømme om å oppleve å komme opp i høyden og være på en slik Nasjonal turiststi. Den universelle utformingen bidrar nå til at alle kan få oppfylt den drømmen.

Hvorfor skal dette bare forbeholdes de sprekeste, de vellykkede? Er vi ikke alle «eventyrere og fjellfolk» innerst inne?

Romsdalseggen er Norges virkelige Nasjonale turiststi.