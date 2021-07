- For få kommunale tomter

Leserbrev

Den som søker etter kommunal boligtomt i største bygda i kommunen vil bli skuffet om man skal tro kommunens egne hjemmesider, for her finnes ingen KOMMUNALE tomter.

Heller ikke i Innfjorden, som også er ei attraktiv bygd.

Nå må kommunestyret ta seg sammen, og sørge for at Isfjorden får minst like mange ledige attraktive kommunale tomter som kommunen har bygd ut i de mindre bygdene Måndalen og Åfarnes!

Samme for Innfjorden! Og Åndalsnesingene? Disse 10 tomtene tilgjengelig oppe i Åkeshjelen?

Ærlig talt!

Dette er rett og slett for dårlige beslutninger omkring behovet for kommunale boligtomter i attraktive områder fremover i kommunen fra KOMMUNESTYRET!

Bedriftene i Rauma trenger folk. I skrivende stund er det 59 stillinger ledige. Disse arbeiderne trenger et sted å bo.

Kommunestyret må i det minste tilrettelegge for at folk som vil bygge seg en bolig i f.eks. Isfjorden, Innfjorden eller Åndalsnes kan kjøpe seg en attraktiv tomt fra kommunen.