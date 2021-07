Slik kom gondolen til Åndalsnes

Leserbrev

19. desember 2017 kalte daværende ordfører Lars Olav Hustad inn det lokale reiselivet i Rauma til møte. Bakgrunnen for møtet var ønske om flere arbeidsplasser og økt aktivitet i kommunen.

De fleste fra det lokale reiselivet møtte med stor spenning opp denne førjulskvelden.

Følgende styremedlemmer ble valgt i det første styret i Romsdalen AS: Lars Olav Hustad, styreleder, Svein Kroken nestleder, Trond Jansen, John Emil Myre, Otta J. Aare, Ivar Brennhovd, dette styret satt mer eller mindre inntil hovedinvestoren Longship kom inn.

Det viktigste møte i Romsdalen AS, sin korte levetid, var møtet som det ble kalt inn til 19. desember 2017. Der det lokale reiselivet tegnet seg for aksjer for kr 800.000,00 – uten aktørene fra det lokale reiselivet, hadde det ikke blitt noe av selskapet Romsdalen AS. Det ble senere flere viktige møter i Romsdalen AS, mer om det snart.

På stiftelsesmøtet ble Oddbjørn Vassli inntil videre engasjert som daglig leder, sett i ettertid, er dette en av de viktigste årsakene til at gondolen og Romsdalen AS nå er en realitet. For en mann, for en gjennomføringskraft og kapasitet.

I juni 2017 inviterte kommunen flere aktører innen det lokale reiselivet til en studietur til Geiranger, Loen og Flåm. Dette ble en tur som satte spor, der vi fikk mange impulser.

Vi startet i Geiranger og møtte det lokale reiselivet. Deretter gikk turen til Loen og møter med sentrale personer fra Stryn Kommune, hotell Aleksandra og ikke minst personer som var sentrale for realiseringen av Gondolen i Loen. Tidlig neste morgen var vi invitert til en tur med banen og den flotte restauranten på toppen.

Deretter fortsatte turen til Flåm, møtene i Flåm ble viktig, der de fleste av oss ble storlig imponert over hva reiselivet i Flåm har fått til.

Det ble møter med Flåm utvikling AS som fortale om utviklingen i Flåm og Flåmsbanen som turistbane, der det går turisttog på banen flere ganger daglig.

Vi fikk besøke markedsavdelingen til Flåm utvikling og ble imponert, der jobbet et betydelig antall med booking fra alle verdenshjørner, men spesielt Østen. I flere av landene er Flåm knyttet opp mot agenter i de forskjellige land.

I Flåm, er det Flom utvikling som styrer «alt». De driver banen sammen med NSB, de eier hotellet, de driver fleste butikker, bakeriet og driver båtene på fjorden sammen med Fjord 1

Neste dag tok vi bussen fra Flåm til Gudvangen, for så å ta en stor hydbridbåt fra Gudvangen tilbake til Flåm, ut Nærøyfjorden gikk båten på strøm. En tur for historiebøkene i flott fjord natur.

Denne studieturen og møtene med sentral personer ble viktig for utviklingen av Romsdalen AS, vi hentet mange ideer, ideer som ble satt i system» i Romsdalen AS og ikke minst av Oddbjørn Vassli og Lars Olav Hustad.

Raskt ble gondol, hotell, båt på fjorden, tog, mer eller mindre faste poster på møtene.

I flere møter ble det diskutert eier strategi med et hovedselskap og flere underselskaper, slik vi ser i Romsdalen AS og Romsdalsgondolen AS

Det ble satt opp en liste over prosjekter som kunne være aktuelt og få realisert gjennom Romsdalen AS, deriblant gondolbane, elektrisk båt på fjorden og økt hotellkapasitet. Togstopp på Trollveggen og flere andre prosjekter.

Det hevdes at den som er dyktig, også er utstyrt med en porsjon flaks. Det har seg slik at en mann fra finansmiljøet i Sveits, hver sommer i barne og ungdomsårene besøkte sine besteforeldre i Isfjorden, hadde fått med seg planer og snakk om en gondolbanen opp til Aksla både fra feriebesøk og fra vår lokalavis. Hans Ruedi Holdener ringer Oddbjørn Vassli med følgende beskjed; endelig skjer det noe i Åndalsnes, jeg kobler på mine venner i Sunndal Collier. Flaks.

I ABG Sunndal Collier jobber Kjetil Ødven. Ødven har tidligere besøk Åndalsnes en rekke ganger og er betatt av naturen og toppturer på ski i Rauma. ABG Sunndal Collier og Kjetil Ødven går løs på oppgaven med stor iver og kompetanse. Dette skal vi klare er beskjeden. Flaks.

Etter relativ kort tid kom nyheten om at AG Sunndal Collier har jobbet med og fått med seg Longship som hovedinvestor for gondolen og restauranten på toppen av Aksla.

Med Longship som investor er Gondolbanen og Romsdalen AS sikret en finasering og drift som står seg. Veldig bra.

Skulle det deles ut en hedersdiplom for alt forarbeide og realiseringen av gondolen i Åndalsnes og Romsdalen AS, ville ingen kunne skyve Oddbjørn Vassli og Lars Olav Hustad vekk fra denne hederen.