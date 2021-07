Tenk deg om!

Leserbrev

Det er mange som opplever hatefulle ytringer, trusler og hets i det offentlige ordskiftet, særlig på nett. Dette gjelder både privatpersoner og folkevalgte.

Alt for mange opplever ubehagelige og skremmende konsekvenser av å delta i den offentlige debatten. En god debatt med ulike synspunkter i sak er viktig og bra for lokaldemokratiet, men personangrep er ikke innafor.

Hatefulle ytringer og trusler har konsekvenser for den enkelte, familiene som rammes og for samfunnet som helhet. Om hatefulle ytringer og trusler får folk til å trekke seg fra den offentlige debatten og fra politikken, er det et tap for oss alle og en trussel mot demokratiet. Dette har også politiet satt søkelys på den senere tiden.

Storsamfunnet og den enkelte har et felles ansvar for å bidra til et godt debattklima for alle som ønsker å engasjere seg. Fylkesordfører og ordførerne i Møre og Romsdal vil oppfordre folk til å tenke seg om før de evt. legger igjen hatefulle og sjikanerende kommentarer i nettaviser og sosiale medier. Det du ikke ville sagt til et menneske ansikt til ansikt bør du heller ikke skrive i kommentarfelt. Det handler om alminnelig folkeskikk i det politiske ordskiftet. En ytring på nett er det samme som en ytring i enhver annen sammenheng.

Fylkesordfører og ordførerne vil gå foran som gode eksempel ved å bidra til et sunt og godt debattklima. Vi vil også ta ansvar dersom vi opplever hets og sjikane av andre i diverse kommentarfelt gjennom å si fra at dette ikke er greit.

Vi håper du vil forplikte deg til det samme. Det politiske ordskiftet står seg best ved å diskutere sak, ikke person. Ja til politisk debatt. Nei til personhets og sjikane.

God sommer.

Vennlig hilsen fylkesordfører og ordførerne i Møre og Romsdal.