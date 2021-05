Nå nærmer vi oss!

Leserbrev

Endelig, 28. mai skjer det. Da kan vi ta gondolen opp på Nesaksla. Der kan ALLE nyte den fantastiske utsikten. Og det unner jeg dere, særlig dere som ikke kommer dere opp dit for egen maskin.

Men en ting skal være sagt, og det er;

Æres den som æres bør!

Det hadde aldri blitt noen gondol uten Oddbjørn Vassli og Lars Olav Hustad.

De gjorde jobben, etter 50 år med prat, mangel på kapital, krangling for og i mot gondol osv , tok de kara her tak og gjorde det som måtte gjøres for å få det til.

Stor takk skal dere ha!

Jeg vet at Lars Olav siden han kom i ordførerstolen har hatt gondol som ett av sine mål å realisere. Det har vært mange runder, og etter å ha opplevd et reiseliv som ikke klarte å forene kreftene på en god og bærekraftig måte, dannet Oddbjørn og Lars Olav reiselivsselskapet Romsdalen AS den 17.12.2017.

Kun 4 år etter står altså gondolen klar for bruk. Det har blitt jobbet intenst, og jeg vet at både Oddbjørn som ble daglig leder, og Lars Olav som var styreleder, jobbet knallhardt for å få dette realisert. Gjennom nettverk, gode bekjentskaper, mange møter/reiser, og litt flaks, klarte de til slutt å skaffe både kapital og kunnskap inn i Romsdalen as.

Det var ikke mange lokalt som hadde trua når disse kara la fram sine luftige ambisjoner om gondol, nytt hotell i sentrum, turisttog osv, men la ikke det overskygge det gledelige faktum at om noen dager så vil det bli en mulighet for alle å komme seg opp på byfjellet vårt.

Jeg har lyst til å avslutte med et ordtak som Lars Olav har sagt i årevis; "ingenting er umulig, det umulige tar bare litt lengre tid".

Takk Oddbjørn og Lars Olav, dere klarte det!!