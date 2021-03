Kritisk blikk på strategien til redaksjonen i Åndalsnes Avis

Leserbrev

Jeg sitter på morgenen og kikker på nyheter på mobilen, artig å se litt på lokalaviser rundt i landet.

Så klikker jeg på appen til Åa, og hva finner jeg da? Masse nyheter men alt er stengt for andre enn abonnenter. Den ene etter den andre, stengt, stengt, stengt for «kikkere»! Her må man betale, ellers er du ikke velkommen inn.

Ut i fra overskriften spesielt på en artikkel «Stadig færre flytter til Rauma», begynner jeg å tenke:

Hva bidrar Åa med for å trekke nye mennesker til Rauma? Alle stillingsannonser burde være gratis. Hit, men ikke lengre er bidraget på alle artiklene. Alle artiklene er kun for abonnenter, hvor jeg regner med at de aller fleste allerede bor i Rauma.

Hva med å bidra åpent med alt stoff som kan framsnakke Rauma og eventuelt trekke potensielle innflyttere hit? Hva med å vise litt raushet og ikke stå med armene korslagt over brystet (billedlig talt) og si «hit men ikke lengre». Som gutt husker jeg godt min gamle fars første velkomstord når noen banket på døra hjemme: «Kaffe?». Jeg lo litt av det den gang, men det sitter i meg den dag i dag, litt raushet har aldri skadet noen!

Politikerne burde ta en alvorsprat med redaktøren av Åa. Hva står det ikke på en artikkel: «Ordføreren skryter av lokalbefolkningen» men dessverre Stengt.

Så til alt overmål en annen artikkel som burde vært åpen: (Romsdalen står det på skilt på bildet): «Utrolig spennende å få være med på utviklingen av et slikt prosjekt» men dessverre Stengt.

Noen eksempler på artikler som kan være positive for å framsnakke Rauma for utenforstående:

«Fremtidens jobber er ikke skapt og det er ungdommen som skal skape dem» Stengt

«Framsnakk:-Ungdommen har virkelig imponert meg» Stengt

«Nå blir det oppstart av den nye linja ved Rauma videregående» Stengt

«Søkertallene har kommet: Dette er trendene» Stengt

«Rauma har sluppet lettere unna pandemien enn mange andre» Stengt

«Den første gondolen er oppe i lufta» Stengt

«Han blir restaurantsjef på fjelltoppen» Stengt

«Boligsalg i Rauma de siste 60 dagene» Stengt

«Vi er heldige som får ta lærlingetiden lokalt» Stengt

«Utdanner fremtidens problemløsere» Stengt

«Ny butikk i sentrum åpner i mars» Stengt (av Åa)

«Mer Kompani Lauritsen» Stengt

«Flytter heim til jobben som salgsdirektør» Stengt