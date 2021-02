Leserbrev

Det er alltid spennende når Torbjørn Bruaset kommer med leserinnlegg. Bruaset er flink både verbalt og skriftlig, og det er spennende for en med bare fem år i kommunestyret å bivåne hans ytringer.

I innlegget i ÅA 1. februar skyter Bruaset fra hofta og ingen parti slipper unna. Innlegget til Bruaset om Helsehuset viser at han ikke har forstått hva som er utfordringene med Raumas økonomi.

Bruaset skriver i innlegget at økonomiproblemene stammer fra 2011 da Ap og SV satte inn Lars Olav Hustad som ordfører. Jeg vil påstå at Raumas problemer startet lenge før det. 20 år med ordførere fra Sp ga oss et Rauma med en asfalt- og betongjungel som sentrum, og ingen utvikling eller modernisering i noen del av Rauma. Heldigvis skjønte Ap og SV at Høyre og Lars Olav Hustad var det Rauma trengte.

Når en reflekterer over Bruaset sitt innlegg og spørsmålene som Sp stilte på forrige formannskapsmøte, tror jeg ikke Sp tar inn over seg utfordringene til Rauma. Det er for høyt driftsnivå i helse og omsorg. Det handler ikke om selve helsehuset. Sp sine ordførere hadde som Bruaset nevner det privilegium at det fantes nesten ikke lånegjeld i kommunen, likevel kan en se tilbake på 90-tallets overskrifter i ÅA som viser «Kjempeunderskudd» og «Robek» – dette også på grunn av for høyt driftsnivå.

Det blir ofte sagt og skrevet at Rauma har dårlig råd, min påstand er at Rauma er en rik kommune som ikke evner å omstille og bruke pengene rett.

Til høsten er det stortingsvalg og det blir selvsagt spennende. Sp flyr høyt og setter nye rekorder på meningsmålinger med en lovnad om å ta oss tilbake til gamledager, alle reformer skal reverseres og alt skal bli som før.

Høyre har en kommunal og moderniseringsminister i sin regjering, Sp satser på en reverseringsminister. Jeg er sikker på at det Rauma og Norge trenger, er utvikling – ikke gå bakover.