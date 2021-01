Leserbrev

Hvordan skal vår kommune innfri de forventninger vi har til pleie og omsorg?

Vi har vel fått med oss at det er nedbemanning og oppsigelser. Kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon, og det må de ta fatt i. Beskjeden kommer fra politikerne.

Etter egne korttidsopphold og 30 års arbeidserfaring i helse går ofte mine tanker til beboerne i Raumas storstue. Det moderne bygget alle roser utseendemessig. Er det noen der ute som reflekterer og er nysgjerrig hva som skjer innvendig?

Verdens beste kommune for naturglade mennesker – samarbeidsvillig, ekte og raus lyser til oss i byen vår og på vårt flotte helsehus.

Men hvor mange får ta del i denne merkevaren? Hvor mange av oss trenger hjelp for å få dekket disse behov og vakre ord?

Mye er tilrettelagt i nærmiljøet i kommunen for at de med behov kan ta del i og inkluderes utfra forutsetninger og interesser. Ut å kjenne luften, lukter, sanse og kjenne seg igjen, og kanskje til og med mimre til en som er interessert i å lytte.

Jeg ønsker ikke at kulturen i helse skal unnskylde seg med «vi har det så travelt». Kanskje kunne hverdagen for de ansatte blitt enklere om den enkelte beboer fikk bedre kartlagt og brukt sine ressurser. Mange er flinke, men av egen erfaring vet jeg at du som beboer fort kommer inn i de samme passive rutinene med legging, stell og mat uavhengig av behov og ressurser, og om du er 60 år eller 90 år.

Gjennom mine år som aktivitør måtte jeg lytte til mange skjebner, men jeg var så heldig å ha god kontakt med en dyktig diakon som lærte meg at det er viktig å bli sett, et lite vink, nikk eller et smil.

Jeg har et ønske om at vi sammen tar et tak for helse-Rauma. At vi ser hverandre og at innholdet i hverdagen for beboerne blir satt på dagsorden slik at den enkelte får leve livet, livet ut.