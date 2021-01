Kommunens omstilling i Helse og omsorg

Leserbrev

Koronapandemien har gjort det vanskelig for oss i kommuneledelsen å komme i direkte dialog med innbyggerne i Rauma. Vi er utrolig takknemlig for at alle som bor i kommunen har bidratt til at vi har lave smittetall, men vi gleder oss til pandemien er over og at vi alle kan møtes på samme måte som tidligere. I mellomtida må vi kommunisere på annet vis.

Mange har fått med seg at kommunen står overfor ei større omstilling. De fleste er også kjent med at dette skyldes at kommunens Helse- og omsorgssektor over år har brukt mer enn tilgjengelig ramme og også langt mer enn sammenlignbare kommunen.

Dette er imidlertid ikke den eneste grunnen til at det er nødvendig å omstille kommunens drift. I åra som kommer vil det nemlig skje store demografiske endringer i kommunen. Innbyggertallet vil kanskje ikke endre seg vesentlig, men vi blir langt flere eldre og langt færre yngre. Dette krever en omstilling som sikrer at vi benytter kommunens tilgjengelige ressurser på de brukerne som trenger det mest og at vi sikter knappe arbeidskraftressurser inn mot de tjenestene som må vokse. I tillegg må måten vi tilbyr tjenestene på endres. Dersom vi ikke lykkes i dette arbeidet vil Rauma kommune ikke greie å gi de tjenestene som er nødvendig i åra som kommer.

Dersom vi skal legge SSB sin middelprognose for Rauma til grunn vil aldersgruppen 67 år og eldre øke med nærmere 40% fram mot 2040, mens aldersgruppen 0-66 år vil bli redusert med 17%. Antallet i aldersgruppen 6-15 år er ventet å synke med hele 30% i samme periode.

Hva betyr dette for oss? Det betyr kort og greit at kostnadene til drift av helse- og omsorgstjenester vil gå opp, mens kostnadene til drift av skole og barnehage må gå ned. Vi kan ikke vente at overføringene til kommunal sektor vil fortsette å øke i åra som kommer. Vi må også gjøre vårt for å se hvordan vi kan få gitt tjenester til flere med de ressursene vi har. Dette betyr blant annet at flere eldre må bo hjemme lengre og at velferdsteknologi vil bli mer utbredt. På grunn av veksten i antall eldre vil det likevel ikke være mange år før kapasiteten på det flotte Helsehuset vårt igjen vil være fullt utnyttet.

Stortingsmeldingen «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» utfordrer hver enkelt av oss til å planlegge for egen alderdom. Det dreier seg om å tilrettelegge egen bolig, investere i sosiale nettverk og å opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv. Rauma er en kommune der svært mange er engasjert i frivillig arbeid. Frivilligheten vil bli enda viktigere i åra som kommer, både som en sosial møteplass og som et supplement til kommunens tjenester.

Det er også viktig å merke seg at kommunenes største utfordring ikke vil være økonomiske ressurser. SSB anslår i sine prognoser at antall innbyggere i aldersgruppen 16-66 år vil gå ned med 15%. Det er allerede krevende å rekruttere arbeidstakere til helsetjenestene våre og prognosen forteller oss at dette ikke vil bli enklere når det blir færre yrkesaktive. Vi er derfor helt nødt til å løse kommunens oppgaver med relativt sett færre ansatte i åra som kommer. Dette er et omstillingsarbeid som vi ikke kan utsette.

Dette er bakgrunnen for at kommunestyret har gjort vedtak om å redusere antall plasser på Helsehuset fra 90 til 60. Vi må i større grad arbeide på andre måter. Gjennom forebygging, gjennom hjemmetjenester og i bokollektiv eller bofellesskap. Denne omstillingen kan være krevende for brukere og smertefull for ansatte. Dette betyr likevel ikke at vi han unnlate å gjennomføre omstillingen. Uten endring og nye måter å arbeide på vil vi havne i en situasjon der vi gir et veldig godt tilbud til noen få og et mangelfullt tilbud til de mange.