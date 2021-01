Svar til Renate Soleim om misnøyen med Raumaværingene og politisk posisjon

Leserbrev

I et leserinnlegg i ÅA datert 13.01, avslutter styreleder i Rauma Høyre med følgende: «Men verken lokale vedtak gjort av SV, Sp og Ap som går ut over de svakeste i samfunnet, eller nasjonale og internasjonale kriser ser ut til å oppta raumaværingen, her er det tvungen hytterenovasjon som er utfordringen….»

Som en av dem som har deltatt i diskusjonen rundt renovasjon og løsninger, føler jeg at jeg må kommentere dette innlegget og påstandene her.

Det er nok lite Raumas befolkning kan gjøre med både de nasjonale og de internasjonale krisene. Det er imidlertid de lokale samtaleemnene folk tar opp når man treffer dem. At ikke Renate Soleim har fått med seg dette forundrer meg.

Når det gjelder budsjettvedtaket som Soleim viser til, så tror jeg folk er mer forundret over de merkelige forslagene Høyre la fram, enn over det vedtaket som måtte gjøres i en svært utfordrende økonomisk situasjon.

Høyre hadde penger til det meste, men var ikke så villige til å diskutere realiteten i inndekningsmåten for sine forslag.

Kommunedirektøren hadde lagt inn 1.500.000,- i inntekt fra havbruksfond.

Høyre kunne plutselig fortelle at her mente de det ville komme 1 million ekstra som ingen andre visste om, og som det ikke ble lagt fram noen dokumentasjon for.

Avtalen med en investorgruppe om bygging av ungdomsskole i Måndalen, og som Høyre stemte for i februar 2020, ville de nå i desember avslutte, tross underskrevet avtale. Likedan ville Høyre avslutte en undertegnet avtale med entreprenør om bygging! Har man ikke lært noe av prosessen rundt byggingen av Helsehuset, og påfølgende rettssak, som sto og vippet i lang tid før den heldigvis ble avgjort i kommunens favør?

Med dette uforståelige grepet, finner Høyre altså nye 1,3 mill. som de kan bruke til gode formål. Ingen penger ble foreslått avsatt til rettssak.

Med disse inndekningsformene er det Høyre slår seg på brystet, og kritiserer de andre partiene som prøver å forholde seg til realistiske forutsetninger. Soleim kritiserer vedtaket som ble gjort, og politikken til partier i posisjon ble beskrevet som «bare snakk». Det er faktisk slik at kommunale tjenester dreier seg om de svakeste i samfunnet. Eldre, barn, personer i livets verste situasjoner, alle som trenger omsorg og hjelp fra andre! Men når man ser at tjenester kan endres på, og ressursene kan brukes på en annen måte, er det vår plikt som politikere å gjøre disse prioriteringene.

Høyre ville også bruke 2,5 mill. mer enn oss andre til hall på Øran. Dette skulle tas fra et ubundet investeringsfond som man nettopp har måttet ta 25,5 mill. fra for å unngå konkurs i Teglverksveien Eiendom AS, og 2 mill. for å unngå konkurs i Rauma Boliger AS.

I god dialog med administrasjonen og ut fra gode orienteringer i møtene, ble vedtaket i budsjettsaken gjort, bare Høyre stemte mot. Jeg håper du snart kommer tilbake til den politiske arenaen i Rauma, slik at du også får samme informasjon. Det kan hende du fortsatt er uenig i politikken, og det er greit, men da har du i alle fall fått førstehåndsinformasjon fra administrasjonen på hva som rører seg i kommunen og i organisasjonen.

Når du kritiserer folk i Rauma som er opptatt av tvungen hytterenovasjon, så kan det hende at mange av disse folka også er forundret over at Høyre sine to representanter i representantskapet i RIR sitter musestille og ikke deltar i diskusjonen. Renate Soleim er en av dem.