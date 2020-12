Leserbrev

I tilknytning til diskusjonen rundt bygging av hall på Øran, registrerer vi at det blir kommentert i Åndalsnes Avis at det er lite ledig kapasitet i Måndalshallen – og at ÅIF får kun tilbud om ukurante tider.

For å unngå at dialogen rundt dette blir til at Måndalen reserverer alle «gode» tidspunkt til egne lag, tenker vi det er fint at vi opplyser om hva som er virkelige fakta.

For Måndalen Idrettslag er det viktig å legge til rette for at alle fra hele kommunen skal få tilbud om treningstider ved behov.

Vi er svært fleksible på dette, og vi har fokus på å samle våre treninger mest mulig på egne dager – samt å ta vår del av ukurante treningstider – for å åpne opp for gode tilbud for andre.

Vi har også en regel om at frem til kl 19 er det barnetreninger som skal prioriteres.

Og, vi er alltid fleksible og kan gjøre spesielle tilpasninger der det er nødvendig.

Kapasiteten i Måndalshallen er faktisk ganske god. Pr i dag har vi mer enn 50% ledig kapasitet når vi ser på totalt tilgjengelige treningstider. Både tidlig på ettermiddag og senere på kveld, samt på helg.

Så er det jo slik at enkelte tider på døgnet, og enkelte dager i uka, er mer krevende enn andre – men kapasiteten er der.

Vi opplever at vi har en veldig god dialog med ÅIF og andre idrettslag i kommunen rundt dette med treningstider.

I ÅIF sitt tilfelle så får de på forespørsel, hvert år på denne tiden, en oversikt over hva som er ledig – og de velger selv hvilke tider de vil booke til hvilke av sine lag.

Dette har fungert helt utmerket, og vi er veldig fornøyde med samarbeidet både med ÅIF og andre.

Vi ønsker med dette absolutt alle som vil trene i Måndalshallen hjertelig velkommen på nyåret.

Med sportslig førjulshilsen;

Måndalen IL

Hovedstyret

Kristin Lien - Leder