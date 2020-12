Leserbrev

Rauma Høyre prioriterer i neste års budsjett de svakeste i samfunnet. Vi har i flere tiår dessverre opplevd en nedgang i fødselstall i kommunen vår. Dette fører til at tilskudd fra staten reduseres kraftig. Det er slik at staten gir tilskudd pr barn i barnehage, skole og så videre. De kommende seks årene vil det bli 118 færre elever i Raumaskolen. For hver elev får kommunen overført ca. 110 000 kr per år. Det fører til ca. 13 millioner kr mindre til skole fra sentrale myndigheter. Da blir det for Rauma Høyre helt feil å opprettholde f eks drift av Måndalen u-skole. Ved opprettholdelse av dagens struktur, vil det måtte føre til at andre områder som psykiatri, eldreomsorg, rusforebygging etc må skjære enda mer ned.

Også barnehagene rammes hardt, og i løpet av 4 år foreslår kommunedirektøren å redusere sektoren med 10 millioner kr. Rauma Høyre foreslår i kommunestyret at kommunedirektøren må utrede og legge en strategi for hvordan denne reduksjonen kan foregå på en best mulig måte. Ut ifra at vi må prioritere enda hardere i årene som kommer vil Rauma Høyre i neste års budsjett prioritere de aller svakeste. Rus, psykiatri, barnefysioterapi er noe av områdene Rauma Høyre prioriterer i neste års budsjett.

Vi gjør også et nytt forsøk på å få inn midler til mobbeombud i Rauma. Vi er sterkt bekymret for utviklingen innenfor barne- og ungdomsmiljøet når det gjeder mobbing, og vi tror også det kan være en klar sammenheng med den økningen i rusmidler som politi, barnevern, hese osv rapporterer og dette feltet. Det må det tas tak i NÅ! Rauma Høyre gjør det.

Rauma Høyre velger også prioritere den livsfarlige gang og sykkelveien på brua over jernbanen ned til Øran. Vi setter av midler til forprosjektering av ny gang og sykkelvei. Dette er en fylkesvei, og sådan fylkeskommunen sitt ansvar, men de rødgrønne på fylkestinget har i en årrekke unnlatt å prioritere denne utsatte gang og sykkelveien.

Rauma Høyre vil også prioritere hall på Øran stadion. Dersom vi skal hindre den negative utviklingen i barn- og ungdomsmiljøene er det utrolig viktig at barn og unge har gode og interessante fritidsaktiviteter . Derfor mener vi det er riktig å prioritere dette.

Konkret så gjør Rauma Høyre følgende endringer i budsjettet ut fra det kommunedirektøren la fram:

Drift:

Barnefysioterapi, Fysioterapi – øke stilling fra 50 til 100 % - 360 000 kr. Finansiering: Ikke drift Måndalen u-skole

ROS-team, helsesykepleier – forebygging rus – øke bemanning på feltet – 970 000 kr. Finansiering: Ikke drift Måndalen u-skole

Rask psykisk helsehjelp: 500 000 kr. Finansiering havbruksfondet.

Innføring av mobbeombud: 100 000 kr (20 % stilling). Finansiering havbruksfondet

Forprosjektering av ny gang- og sykkelvei over jernbanebrua til Øran (fylkesveg 64) kr 400 000. Finansiering. Havbruksfondet.

Investering:

Hall på Øran: 8,5 millioner – finansiering ubunden investeringsfond