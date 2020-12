Godt og forsvarlig fysioterapitilbud?

Leserbrev

Her er noen spørsmål til ettertanke.

Ser i torsdagsavisa at kommunedirektøren går ut med at vi skal få et godt og forsvarlig tilbud. Er det kommunedirektøren som skal bestemme kriteriene for hva som er godt og forsvarlig eller er det vi som brukere som skal bedømme det? Ingenting er detaljplanlagt sier hun, men hun kan altså love et godt og forsvarlig tilbud? Hvordan kan hun si det når alt er så usikkert?

Kommunedirektøren argumenterer med at det nå er færre brukere enn i 2014.

Derfor er det altså godt og forsvarlig å kutte 50 % av barnefysioterapeuten sin stilling? Det er fremdeles mange barn som er brukere av barnefysioterapi her i kommunen. Vi vet at det er mange barn. Det er til og med barn som står på venteliste for å komme til barnefysioterapeuten.

Så lenge det er brukere med behov for fysioterapi så bør en Ekte og Raus kommune ha et tilbud til alle barna som trenger det.

Kommunedirektøren sier de blir nødt til å prioritere blant barna. Er det kommunedirektøren, eller helse- og velferdssjefen, eller barnefysioterapeuten som skal avgjøre hvilket barn som skal få hjelp? Hvem, er det tenkt, skal avgjøre det? Det barnet skal få – det barnet skal ikke få! Hjerterått!!

Skal et barn ha god oppfølging så hjelper det ikke med en time en uke og en ny om 2 uker.

Hvor mye er det enkelte barns behov verdt i kroner? En prioritering av barnas behov er vel alt annet enn Ekte og Raust.

Vi vil ikke ha endring og mindre fleksibilitet. Vi vil ha det tilbudet vi har.

Har kommunedirektøren og/eller helse- og velferdssjefen noen svar på alle disse spørsmålene vil vi gjerne høre dem.

Til dere politikere: tenk over disse spørsmålene når dere stemmer den 10. desember.