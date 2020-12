Hvordan skal kommunene klare jobben?

Leserbrev

Kommune-Norge er nå midt i et hektisk budsjettarbeid. Fra kommune etter kommune kommer meldingene om at driftsnivået ligger mange 10-talls millioner over det som et forventet inntektsnivå gir rom for. I enkelte kommuner er det snakk om flere 100-talls millioner. Dessverre gode innbyggere, det er ingen grunn til å tro at situasjonen blir mer svartmalt enn den virkelig er. Driftsnivået må ned.

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal er svært bekymret. Nedskjæringer i den størrelsesorden som er meldt, vil uten tvil måtte få svært store konsekvenser både for tjenestene til innbyggerne og for de ansatte som skal gjøre den daglige jobben. Vi mener spørsmålet om hvordan kommunesektoren som landets viktigste tjenesteyter skal klare jobben, er høyst relevant. Hva vil skje med befolkningens lovfestede rettigheter innenfor oppvekst, kultur, helse og omsorg? Hva vil skje med strukturen på tjenestene som har hatt som mål å yte gode og lovfestede tjenester der folk bor? Hva skjer med folkets velferd?

Behovet for gode og tilpassede tjenester vil øke sterkt i tiden som kommer. Eksempel på det økende behov er at antallet innbyggere over 80 år, vil i følge beregninger fra SSB, øke med mer enn 50 % de neste 15 årene. I dette bildet må reformen om samhandling mellom kommuner og staten (Samhandlingsreformen) og reformen «Leve hele livet» tas med i den økonomiske planleggingen. Videre er det viktig å ta med at det de senere 3-4 årene er blitt brukt en del ressurser i forb. med etablering av nye kommuner og flere ressurser må brukes. De mange fagre løfter som ble gitt da den nye kommunereformen ble presentert, skal ikke glemmes. Blant annet skulle ingen kommuner bli lagt inn under en annen. De nye kommunene skulle bygges opp på nytt med den hensikt at alle involverte skulle føle eierskap til prosessene og den større og mer «robuste» kommunen. En av hovedmålsettingene med reformen var at antall kommuner i Norge skulle reduseres dramatisk. En annen av målsettingene var at de nye kommunene skulle bli bedre for innbyggerne og at tjenestetilbudet skulle komme nærmest mulig der folk bor.

Hva har skjedd? Pr. 1. januar 2020, var antall kommuner i Norge redusert fra 428 i 2016 til 356. Når det gjelder resultatet på tjenesteområdene, så kan det være litt tidlig å konkludere bastant, men tendensen ser en jo og der er derfor lov å stille spørsmålet om vi er på veg dit som var det uttalte målet.

Viktige grep må tas og det fort. På sentralt nivå, må Stortinget samle seg om å gi kommune-økonomien et skikkelig løft. På lokalt og regionalt nivå, må de store investeringer settes på vent. Den gjeldsgrad som kommuner og fylkeskommuner sliter med, kan ikke fortsette. Gjelden skal betales og i tillegg kommer renten. Realiteten er at en økning i rentenivået på 2 %, vil for mange kommuner bety at de kommer på «Register om betinget godkjenning og kontroll» (ROBEK). Gjeldsgraden er for mange kommuner og fylkeskommuner, en tikkende bombe og et hinder for ytelser av gode tjenester til innbyggerne.