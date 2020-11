Eidsbygda Bygdekvinnelag: - Vi har trua!

Leserbrev

Eidsbygda er ei lita og levende bygd der vi har greid å skape aktivitet og utvikling gjennom flere 10-år selv om sentralisering har vært en trend.

Vi fikk heldags-barnehage her tidlig på 2000-tallet. Og nettopp barnehagen med fullverdig tilbud har vært veldig viktig for den veksten og utviklinga vi har sett. Mange i bygdekvinnelaget har hatt barn eller barnebarn som har fått en god start på livet i barnehagen her. Det er disse som i dag er unge voksne og er i etablererfasen. De skal gjøre viktige valg ang famile, jobb og bosted.

Barnetallet på bygdene vil alltid gå i bølger. Fra å være under 10 barn i barnehagen på slutten av 90-tallet, var det over 30 barn her i 2005. Vi har i denne siste perioden opplevd tilflytninger og nyetableringer av barnefamilier som har gjort bevisste valg om å bo på bygda. Dette gir oss som bor her stor tro på framtida.

Mange ønsker å bosette seg i bygda selv om de vet at det betyr pendling til jobb for de voksne. Arbeidsmarkedet er stort i flere retninger på nordsida, og har derfor potensiale for nyetableringer. MEN da må vi ha forutsigbarhet og stabilitet i skole og barnehage.

Som bygdekvinner ønsker vi at ungdommene våre skal kunne oppleve et trygt, godt og nært oppvekstmiljø for sine barn.

Derfor vil vi slå fast at:

Pendling er for voksne – ikke for barn

Trygt og nært oppvekstmiljø gir trygge barn

Forutsigbarhet og stabilitet gir bo og etableringslyst

Barnehage er 1. prioritet for etablering

Eidsbygda Bygdekvinnelag vil be om at dere kommunestyrerepresentanter, våre folkevalgte, prøver å forstå hvor mye barnehagen betyr for bygda og nærmiljøet vårt.

Ikke ta bort denne viktig hjørnesteinen i samfunnet vårt !!

Med stor tro på ei framtid på bygda.

Eidsbygda Bygdekvinnelag.