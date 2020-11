Greinalause ferjekutt!

Leserbrev

Sp, Ap og resten av «raudingane» kuttar ferjeavganger på ferjerutene

Stranda-Liabygda

Hareid-Sulesund

Eidsdal- Linge

Åfarnes-Sølsnes

Årvika- Koparnes

Hundeidvik- Festøya

Volda-Lauvstad

Kvanne-Rykjem

Molde-Sekken

Larsnes-Åram- Voksa-Kvamsøy

Aukra-Hollinghomen

Edøya-Sandvika

Dette er klart etter samferdselsutvalgsmøtet 9/11 der det altså vart kutta ferjeavganger for om lag 20 mill. kr.

Når fylkesrådmannen har avlyst økonomikrisa i fylket, blir det merkeleg at ferjedrifta vert kutta, noko som rammar næringslivet og innbyggjarane knallhardt- og i staden prioriterar dei som styrer fylket bypakkar, og opera med heile 350 mill. kr, og ein ufattelig kraftig auke av fylkesadministrasjonen.

Dette her er berre trist, greinalaust trist.

Men, innbyggjarane her i fylket har no stemt på desse partia, då er det vel opera, bypakkar og auka fylkesadministrasjon som gjelder då, medan fylkeskommunen lever i «sus og i dus» så skal altså ferjedrifta raserast på verst tenkeleg måte for næringslivet og innbyggjarane her i fylket.

Frp kjempar kvar ein dag mot denne aldeles hjelpeslause politikken, og er rett og slett sjokkert over korleis spesielt Sp her i fylket fer åt mot innbyggjarane og næringslivet i distrikta.

Det vi no ser med kraftige kutt innan ferjedrifta og vidaregåande skular, er rett og slett Sp i praksis.