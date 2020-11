Leserbrev

I dag leste jeg intervjuet med Vegard og Emma i Åndalsnes Avis. Det ga meg en påminnelse om leserinnlegget jeg har hatt liggende. Utslagsgivende var det siste Emma nevnte om kontorfellesskap på Åfarnes.

De siste årene har jeg reist mye tog i forbindelse med jobb i Oslo. Ingen plasser er bedre enn toget til å være kreativ og la tankene få fritt spillerom. De fleste ideer og påbegynte leserinnlegg ble igjen på toget, men her kommer i hvert fall litt om mine tanker i forhold til Åndalsnes sentrum. For ordens skyld vil jeg nevne at jeg er med i styret i det nystartede selskapet Åndalsnes Sentrum AS, men dette innlegget er skrevet som privatperson. Ideene mine er allikevel grunnen til at jeg sa ja til å gå inn i styret. Åndalsnes Sentrum AS skal jobbe for et levende sentrum og jeg vil oppfordre alle til å engasjere seg i saken og gjerne bli med som aktiv eller passiv aksjeeier i selskapet.

Det er trist å gå rundt i et folketomt sentrum og se flere tomme butikklokaler. Ja det er mange turister på sommeren, men jeg ønsker at vi som bor her tar i bruk sentrum og sørger for et levende sentrum hele året. Det er ikke et innlegg mot Øran, men uten et levende sentrum synes jeg Åndalsnes er litt stusslig. Vi har en kompakt og flott sentrumskjerne med store muligheter. Vi kan samtidig skape gode møteplasser for alle og oppnå positiv sentrumsutvikling. La oss fylle alle tomme lokaler og vinduer med folk og aktivitet – både på dagtid og kveldstid.

La oss fokusere på mulighetene

Hvorfor det er blitt slik er det sikkert mange meninger om, men la oss heller fokusere på hva vi kan gjøre med det. Butikkene sliter med konkurranse fra andre butikker, netthandel og kanskje etter hvert en endring av forbruksmønster. Det tror jeg det er vanskelig å gjøre noe med. Det jeg tror vi kan gjøre noe med er å gjøre Åndalsnes Sentrum til en større del av hverdagen for flere av oss. Vi må legge til rette for at folk vil jobbe, ha møter, handle, fiske fra brygga, bo og legge fritidsaktiviteter til sentrum. Eller et sentrum hvor vi bare har lyst å være fordi det er blitt så koselig.

Jeg blir inspirert når jeg ser hva de gjør f.eks. på Oppdal hvor de bygger «Låven» i sentrum og i Ålesund med to store Coworking-lokasjoner sentrumsnært (yoyn.no og pir.work). Vi har kanskje ikke muligheten til slike lokaler, men jeg ser andre muligheter til å utvikle noe lignende Jeg bruker et engelsk begrep fordi dette beskriver en type kontorfellesskap som vokser frem mange plasser. Basert på både korttidsleie (dagleie) og langtidsleie. Her skal alle som bare trenger en bærbar datamaskin og en kaffemaskin kunne finne seg en plass. La oss skape sentrum til en naturlig plass hvor du har lyst til å komme å jobbe fordi du treffer mange andre der.

Kombinere jobb med skikjøring/fjelltur

Gruppen av pendlere og arbeidstakere som ikke jobber i bedrifter i Rauma tror jeg blir større og større. Samtidig har vi alle det siste halvåret blitt flinkere til å samarbeide selv om vi sitter på forskjellige plasser. Ved å skape et stort fellesskap for alle oss «enslige» tror jeg vi kan gjøre Åndalsnes attraktiv som arbeidsplass også for de som ikke nødvendigvis er så glad i å gå i fjellene. Jeg tror det sosiale og naturlige møteplasser er viktig for veldig mange. Kanskje vil også mange komme ei uke til Rauma for å kombinere jobbing med skikjøring/fjelltur. Det blir lettere å kombinere fornøyelse og jobb

Kafeene sørger for gode lunsjtilbud og kanskje inviterer de på rundgang til felleslunsjer med quiz eller noe lignende. Bordene på kafeene er slik at det alltid er en ledig stol, og ingen skal kvie seg for å komme alene. Av og til er det så kjekt og sosialt på jobb og du ikke får gjort alt du skal og må jobbe overtid. Da tar hele familien middagen i sentrum for at dere skal få hverdagen til å gå opp.

Kontorfellesskap

Jeg skriver om Åndalsnes, men i mitt hode er det også slike kontorfellesskap i Innfjorden/Måndalen, Isfjorden og Åfarnes. Ved mulighet for dagleie tror jeg det blir overkommelig for mange å leie seg en kontorplass innimellom. Viktig for meg er at det skal være for alle – en bonde som skal føre regnskap, tømreren som skal regne på et anbud, kreative yrker, datanerden, arkitekten, fjellguiden som skal studere, campingplassdriveren, pendleren som har hjemmekontor, den arbeidsledige som skal skrive en søknad. Vi må få alle ut og treffes. De mest spennende møtene er de uventede. Da kan mye bra oppstå – både ideer og mellommenneskelige relasjoner. Jeg gleder meg til jeg kan dra til Åfarnes og Måndalen for å ta meg en kontordag innimellom – kanskje bestilt med vår felles App.

Det blir ikke et levende sentrum uten barn og ungdom. De skal også ha lyst til å komme til sentrum. Klatreveggen på Tindesenteret er veldig bra. Kulturskolen er bra, og kan utvikles til å bli noe enda bedre. Men hva om vi også jobber for å få til en ungdomsklubb i sentrum og gi et tilbud til Raumas største uorganiserte sportsgren – E-sport. Kanskje blir tilbudet så bra at blir det så vanskelig å få med seg ungene på hytta eller på tur. Da velger mange foreldre selv å henge litt i sentrum i helgene og på kveldene.

Se helheten, politikere!

Til slutt vil jeg oppfordre politikerne til å se litt mer helhet, og innse helheten blir til av summen av enkeltavgjørelser. I papirene fra sist kommunestyremøte leste jeg at det blir innstilt på dispensasjon fra reguleringsplanen for å kunne bygge parkering i 1. etasje mot sjøsiden i Strandgata. Jeg skjønner byggeier og eiendomsutvikler, men for Åndalsnes Sentrum synes jeg det er dumt. Nå jobber jo alle byer for å kunne åpne opp byen mot sjøen – ikke lukke den igjen. Vi har en bra reguleringsplan, kan vi ikke prøve å følge denne? Kunne også sagt hva jeg mener om at politiet skal flytte ut av sentrum og flere andre saker, men nå får det være nok. Må minne meg selv på at vi skal se fremover og lære av historien, ikke sutre over den.

Tankene mine høres litt ut som en drøm om Kardemomme by. Kanskje ikke helt realistiske tanker, men som sagt tror jeg nøkkelen til et levende sentrum hele året er å gjøre sentrum til en større del av hverdagen for flere mennesker. Da vil bruken også komme. Fordi jeg jobber i sentrum bruker jeg også butikkene og kafeene i sentrum i større grad. I Næringshagen er det et kjempegodt miljø og disse menneskene treffer jeg og blir kjent med fordi de er en del av hverdagen min. Men det er mange flere der ute som sitter for seg selv. La oss skape en mulighet for flere til å bli en del av hverdagen til hverandre. Vi er flinke til å arrangere ting på Åndalsnes, men jeg selv sliter med nok tid til jobb, hverdag og de nært meg. Vi må bli flinkere til å skape treffpunktene som en naturlig del av hverdagen – ikke bare som arrangementer. En mulighet for et slikt miljø er en forutsetning for meg i forhold til hvordan jeg jobber nå. Jeg tror alle vinner – sentrum, samfunn og vi.