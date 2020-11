Ta dere sammen!

Leserbrev

Sent fredag kveld ville algoritmene til Facebook det slik at jeg skulle få med meg debattene i Facebook-gruppen «Rauma politiske debatt». En gruppe jeg mener ble grunnlagt for at innbyggere i Rauma kunne delta og få med seg mer av det politiske livet i kommunen (rett meg om jeg tar feil). Jeg har tidligere tittet innom, men nivået på debattene i viktige saker sklir ofte ut i det som i beste fall kan være god underholdning for de som liker slikt. Denne sene fredagen var intet unntak. Kanskje skulle man ut ifra nivået å bedømme kanskje valgt tidligere tidspunkt på dagen til å diskutere viktige saker på? Det kan være godt å rase fra seg litt i ny og ne med nedlatende karakteristikker av personer, jeg gjør det stadig selv. Jeg mener problemet først melder seg når disse utblåsningene kommer i offentlige fora som folkevalgt politiker. Tonen og karakteristikkene som blir brukt er ikke noe verre enn det som virker å være sjargongen mellom flere av politikerne i kommunen. Men når man «namedropper» familiemedlemmer for å få kontakt med vedkommende man stiller spørsmålet til, burde man kanskje ventet til dagen etter for heller personlig å ta kontakt? Kanskje bør man også tenke litt gjennom hvilke signal man sender ut gjennom sin fremtoning både som politiker og jobben man har privat? Forsøker vi ikke lære opp barna våre til at mobbing/netthets ikke er greit? Heldigvis blir ofte de fleste kommentarer slettet etter en stund.

Det skal samtidig poengteres at dette tilfellet ikke på noen måte virker å være verre enn det som har blitt normalen mellom enkelte politikere i kommunen. Så vidt meg bekjent er det samme fremtoning over hele fjøla, uavhengig av partitilhørighet. Jeg er tilflyttet raumaværing, og vet ikke så mye om hvilke historiske feider som eksisterer. Men det lille innblikket man får så virker det som det er viktigere å poengtere hvem som har skyld, fremfor å komme med løsning på problem. Skal fremtiden til Rauma styres av gamle feider og politikere som krangler om hvem som ødela lekebilen først? Etter først en innledende krangel om hvem som er skyld i problemene er neste fase stort sett personangrep. Det minner fryktelig mye om en barnehage. Beklager, jeg tar det tilbake. Jeg har jobbet i barnehage, og min opplevelse er at det er mer ordnede former der.

Selv om jeg kan være enig i sak, forsvinner poengene ofte i nedlatende debatter som ender i drittkasting og personlige feider istedenfor. I en liten kommune som Rauma vil personene som representerer de ulike partiene være mer avgjørende enn i landsdekkende politikk for hvordan folk stemmer. For å ta meg selv som eksempel er fremtoningen til flere politikere i de partiene som kanskje representerer meg best ikke forenlig med de verdier jeg selv har. Dette resulterer i at de som ville hatt min stemme ut fra sak og politikk ikke får den, men heller de som faktisk klarer å argumentere på en saklig måte. Enkelte kan virke å hente inspirasjon fra en viss president i USA. Vel, jeg håper ikke det er tilfelle og utviklingen vi vil ha.

Det skal sies at det også finnes saklige og flinke politikere i Rauma, problemet er bare at de havner i periferien i disse debattene som ofte dreier mer over på person enn sak. Jeg vil fremheve Jan Drahos som etter mitt syn gjør en god jobb med å informere og opplyse oss vanlige folk. Sakene politikerne jobber med blir belyst uten å dra inn partitilhørighet eller nedlatende ord om andre. Om man håper flere skal engasjere seg i politikken, unge som eldre, oppfordrer ikke dagens klima i lokalpolitikken akkurat til engasjement utenom ren underholdningsverdi. Jeg tror man er mer tjent med å forsøke jobbe sammen for utviklingen i kommunen fremfor å krangle om hvem som er den største drittsekken. Beklager, men det er faktisk direkte flaut å bevitne hvordan mange av dere ytrer dere. For å sitere Halvor Johansson, Ta dere sammen!