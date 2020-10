Leserbrev

Eg har fleire dagar irritert meg over at det ikkje er nokon som fortel næringsministeren at det ikkje stemmer det ho stadig seier.

Ho ber stadig om orsaking for at året 2020 vart lenger en det skulle fordi vi måtte stille klokka i natt . Det vart også tatt fram fleire gongar i «avisrunden» i dag. Eg synest at det var rart at heller ikkje Lahlum kunne fortelje henne sannheita.

Ministeren har nok ein del makt, men å gjere noko med lengda på året greier ho ikkje. Det greier heller ikkje EU.

Den timen som vi fekk ekstra i natt, var den som vart frårøva i vår.