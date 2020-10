Eldreomsorg?

Leserbrev

Det er vanskeleg å få frå seg bilda som blei vist i fjernsynet for nokre dagar sidan. Det var då eit innslag om at vi lever så mykje lenger enn før, og at det aukar med demens. Då vart det vist eit bilde av nokre gamle som låg på eit rom, og det vart sagt at ein må rekne med å bli stengt inne på eit rom den siste tida.

Det er utruleg kor mykje det har blitt gjort dei siste tiåra med forsking og anna arbeid forlenge vår levealder. Sjukdom som før var vanskeleg eller uråd å lækje, har ein no medisinar for. Dette må ein berre takke for. Ein må vere takksame for at det offentlege og mange private er villige til å bruke store summar på medisinsk forsking. Ein må berre «ta av seg hatten for» dei som er villige til å bruke mange millionar for å skaffe denne scannaren til sjukehuset på Åse som langt betre enn før kan oppdage kreft.

Men mennesket er ikkje berre ein kropp. Det er ei levande ånd. Det bur noko meir i mennesket enn den levande lekamen. Ein må difor stille spørsmålet om denne sida av mennesket er blitt gløymt. Den russiske forfattaren Leo Tolstoy han sagt: «Mennesket er uhelbredelig religiøst».

Eg har eit minne frå eit av dei første åra vi var her på Åfarnes. Eg vart då ofte spurt om å vere med på ei samling i heimen når nokon døydde. Om lag alle døydde heime den gongen. Veøy kommune hadde fått eit lite småbruk av eit søskenpar som dei tok i bruk som aldersheim. Det var så eit dødsfall på heimen, og dei spurde om eg ville kome og vere med på samlinga.

Vi var sat tett saman i den vesle stova med båra i midten. Eg stod ved enden og heldt ei kort andakt. Då var der ei gammal dame som sat nær meg, som prata og kommenterte det eg sa heile tida. Då eg var ferdig, skulle vi synge. Vi song då ein av ei gode gamle salmane som var «barnelærdom» i gamle dagar. Då song ho med, og ho kunne alle versa utanåt!

Kanskje skulle ein legge meir vekt på omsorg for heile mennesket? Kanskje er det noko hos mennesket som får alt for lite stimulering? Ein må ikkje gløyme kulturen! Eg ser for meg at det kunne vere nokon som tok seg av sangtimar. Nokon som kunne lese høgt, eller nokon som berre kunne leie ein samtale!

Ei anna hending som eg aldri har gløymt. Då vi fekk sjukeheim i Rauma, var det fylkeskommunen som dreiv han. Dei første 10 åra før Rauma kommune tok over, fekk eg vere med i styret. Det var stor spenning då vi skulle starte opp. Alt var nytt. Eg hugsar at vi sat på golvet på det som seinare vart kalla A, og samtalte om det som skulle kome, 60 pasientar. Det var mykje som skulle på plass. Den gongen skulle det vere heil stillig både for fysioterpeut og arbeidsterapeut. Det som eg hugsar og har lyst å ta fram, hende litt seinare på eit styremøte. Då vi tala om drifta, var det ein som sa noko som eg ikkje har gløymt, kanskje mest fordi det var legen som som sa det: «Presten er er like viktig som legen».

Det er mange som kunne ha bruk for samtale og hjelp på det «åndelege» planet. Kanske nokon har bruk for nokon å kjenne fellesskap med og be saman med også?