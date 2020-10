Hvor var Vær Varsom- plakaten i går, ABC Nyheter?

Leserbrev

Etter å ha lest kommentartråden til ABC Nyheter sin sak om den tragiske brannen på Åndalsnes i går, er det betimelig å stille seg en del spørsmål til norsk presse, - og i dette tilfellet rettet mot ABC Nyheter.

Norge er et land hvor ytringsfrihet står sterkt. Sterke meningsutvekslinger er både sunt og kunnskapsfremmende. Hvor går så grensen for hva som er greit å formidle? Og skal saklighet ha relevans for takhøyden? Er pressen med på å legitimere rasistiske holdninger ved å ikke slette krenkende kommentarer?

(direkte sitert fra ABC Nyheter sitt kommentarfelt i går):

-det er en sjangs for at dem har fyra det opp sjøl

-nå blir det hotelsenger

-Nå kan radden (venstreradikale) åpne sine hjem

-asylsøkerne har sikkert tent på!

- kansje de har lært fra flyktninge leiren i hellas hvordan de skal gjøre, men er vel slik at de får toppmoderne hus med 1 million på konto og en feit bmw i inkjørselen

- Å komfyr som de ikkje vet kordan den brukes.

- Nei de vill ikke bo så langt på landet de vil til kjentfolk i Oslo derfor fyrstikker.

- De unevnelige fikk vel ikke luksusbolig med tjenere, da brant det

- Send regningen til de rødgrønne+KrF, det er de som står for importen. Blir feil å ta slikt inn på vanlige sliteres forsikring.

Uttalelsen ovenfor står i sterk kontrast til det som faktisk utspant seg på Åndalsnes i går. Stimen av røyk la seg som et tungt, mørkt bakteppe i vår lille by. Lokalbefolkningen samler inn klær, utstyr og leker for å sørge for at de berørte har det mest essensielle i ukene fremover. Folk i alle aldre stiller opp og er oppriktig interessert i å gjøre en forskjell.

Jeg minner derfor om følgende punkt i VVP: 4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.

Hvilken forskjell har dere tenkt å gjøre, ABC Nyheter?

Mvh

Guro Aarø Scarfi

Åndalsnes, 2.10.20