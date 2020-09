Den perfekte kroppen?

Leserbrev

Mange ungdommer føler på et press om at man må ha det «perfekte» utseende. Vi ser bilder på sosiale medier av modeller og influencere hver dag, så vi tenker ikke over at mange av bildene er photoshoppa. Mange starter med å sulte seg selv for å se ut som disse modellene, og det kan føre til at de kan få spiseforstyrrelser. Venner påvirker også hverandre, noen ganger negativt. Jeg synes dette er viktig å snakke om, fordi temaet er aktuelt for de fleste ungdommer.

Den negative siden av sosiale medier

Mesteparten av dagens ungdom er på sosiale medier, men det mange ikke tenker over er at en veldig stor del av det som blir lagt ut der har blitt photoshoppa. De som redigerer bildene til magasiner osv., redigerer det sånn at det ser ut som om at modellene har helt perfekt hud, kropp eller ansikt. Mange influecere poster bilder av hvordan «det perfekte liv» eller «det perfekte utseende» skal være. Jeg mener at vi burde normalisere det å ha kviser, litt fett på kroppen eller ikke å ha det «perfekte» ansiktet. For vi er jo alle forskjellige og perfekte på vår egen måte.

Klær og størrelser

Mange klesbutikker selger veldig små størrelser. Klesplagg i størrelse medium, passer egentlig til mange av dem som bruker XS. En stor del av modellene for klesmerker skal jo ha den perfekte, tynne kroppen, og de som er litt større enn de andre modellene blir satt på medium/plus sized-avdelingen. Det er også bare tynne mannekenger, mesteparten av dem passer i XS. Dette kan få mange barn og ungdommer til å bli usikre på seg selv. Jeg synes at klesbutikker burde ta litt mer hensyn til at vi kommer alle i forskjellige former og størrelser. Jeg mener dette fordi da føler kanskje vi ungdommer oss litt mer selvsikre.

Vennegjengen og selvbilde

Det er ikke bare sosiale medier som kan føre til at mange ungdommer føler på press. Presset kan også komme fra venner. Mange tenker kanskje ikke over at det de sier kan føre til at noen av vennene kan føle på press. De sier for eksempel til vennene sine «Jeg er så feit» eller «Herregud! Se hvor feite lårene mine er!», men de tenker ikke over at den vennen som er litt større enn dem selv kan få et dårlig selvbilde. Jeg mener at vi ungdommer gjerne kan si hva vi mener om oss selv og andre, men vi burde kanskje være litt mer forsiktige når det kommer til å kommentere utseende. Jeg synes at ungdommer burde si ting som bygger opp hverandre, og ikke bidra til å gjøre hverandre usikre og misfornøyde med oss selv.

Mitt råd til motebransjen og ungdommer er at de bør ta hensyn til at folk er forskjellige. Ungdom bør tenke over hva de sier til hverandre, da det som kan virke som ubetydelige kommentarer, kan ha stor innvirkning på andre!