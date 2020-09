Nasjonal turiststi/Romsdalseggen FIKK NYTT NEI!

Leserbrev

Romsdalsegg og rampestrek

har befesta sin posisjon.

de e`kje eit poeng.

Trafikken over Eggen vil stadig øke,

turistan vil strømme til i «fleng».





I bruka Vestveggen mot Aksla

fire fem ganger i måneden minst.

-ein rein «gevinst».

Ein hærlig tur for helse og velvære





Returen ned Aksla kan være «so ymse»,

det må I få sagt.

Fra tørt og trygt, te grisete og «glatt».

-tidvis kvisamt å ta nedturen «fatt».





Økende trafikk stiller større krav

til tilrettelegging og sikkerhet

og vedlikehold ikkje minst,

det må ligge i bunn ska ein høste full gevinst.





Slitasjen e stor og vil garantert akselrere,

sti-bredde og sti vil stadig bli flere og flere.

Vedlikehold det vil koste, ikkje alle so tenkje på de.

Miljøverndepartementets tilskudd, 300 000,- årlig

gikk «fløyten», -dei satte foten ned.





Økonomisk forutsigbarhet er langt på vei borte,

de må I få sagt.

Skusla bort av såkalla «naturværnere»

som til de grader har misbrukt si makt.

------------------------------------------------------

«Ja til arbeidsplasser. Derfor nei til gondol»

I har børsta støv av Stein P. Aasheim`s innlegg i Åndalsnes Avis 04.09.2019. Innlegget oser av «jeg bedre vitementalitet» og arroganse. Skulle noen ha en annen mening om gondolen enn Stein P. sitat: «vitner det om manglende evne til å se det store bildet».

I sin iver etter å snakke ned Gondolen overfor bevilgende myndigheter, har han og hans «miljøfrender» lykkes 100%, det årlige tilskuddet på 300 000,- gikk som sagt «fløyten». Ikkje eit positivt moment evner dei å finne, -for hjelpe dei på vei.

At Gondolen er et verdifullt suplement til Egg og Rampestrek vil han ha seg frabedt. Tverimot: «Romsdalsgondolen er et formidabelt skritt i feil retning». Han legg ikkje fingrane imellom den karen. Han lar seg heller ikke imponere av at gondolen i Loen genererer over 40 arbeidsplasser men avfeier det med at det som funker i Loen, «ikke må funke også her»???

Sommertrafikken ned Romsdalen har i stor grad stoppet ved Sogge bru. 60-70% stopper der med kurs for Geiranger; -e`kje de eit tankekors? I vil tru at mange av disse vil legge turen om sentrum, og Gondolen vil bli et trekkplaster og også bidra til økt handel i sentrum!

Det skjer spennende ting på Aksla om dagen, tekniske løsninger, reverserbare og unike i verdenssammenheng blir fulgt med stor interesse i ulike miljøer.