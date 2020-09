Leserbrev

I 2015 fikk jeg mitt første barn. Et tungt svangerskap etterfulgt av en dramatisk fødsel. En barseltid som var mer preget av tunge og triste tanker enn gleden over det å ha blitt mamma. En fødselsdepresjon i emning – som nok kunne blitt fanget opp dersom det var et hjelpeapparat tettere på. Først etter 6 måneder – når jeg tok kontakt med jordmor for å sortere min fødselsopplevelse– ble det oppdaget og jeg fikk hjelp. I 2017 ble jeg på nytt gravid – krisen var stor når jeg oppdaget at det rett og slett ikke var mulig å få time hos jordmor – vår fantastiske jordmor var i permisjon – og vikaren hadde fulle lister i sin reduserte stilling. Minner fra en traumatisk førstefødsel hadde satt spor – og veien gjennom svangerskap mot fødsel var tung og ble etterhvert helt umulig å gå alene. Den som skulle hjelpe meg, støtte meg – eksperten på svangerskap, fødsel og det å bli mamma på ny var ikke der. Fastlege kunne benyttes fikk jeg beskjed om, men når ble fastlegen ekspert på svangerskap og fødsel?

Takket være forståelsesfulle gynekologer og jordmødre på gynekologisk poliklinikk fikk jeg tilbud om oppfølging i Molde. Mange tårer ble grått, mange bekymringer delt og mange timer på reise over fjorden. Er det slik det skal være å gi befolkningsvekst til Rauma?

Det er gode grunner til å velge svangerskapsomsorg og fødselshjelp der jordmor styrer oppfølgingen. Oppfølging av jordmødre fører til at noen færre føder for tidlig, noen flere føder vaginalt, noen færre forløses med vakuum eller tang og noe færre velger smertestillende. Jordmorstyrt oppfølging gir også noe lavere risiko for dødfødsler og dødsfall blant nyfødte viser oppsummert forskning. Rauma kommune er i økonomisk knipe, den økonomiske knipen løses ikke ved å kutte i jordmortjenesten. Det skaper en større økonomisk knipe på sikt – forebyggende helsearbeid lønner seg! Som gravid har man en lovfestetrett til å velge oppfølging hos jordmor i svangerskap.

Ikke rør jordmoren vår !